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Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»

18 июня 2020, 18:54
2

«Торпедо» назначило Сергея Игнашевича главным тренером клуба.

Игнашевич с 15 июня проходит обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории UEFA-PRO. Это позволяет ему возглавлять тренерский штаб клуба. До этого Игнашевич был старшим тренером москвичей.

Николай Савичев, который возглавлял «Торпедо» в прошлом сезоне, назначен руководителем программы развития молодежного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе клуба.

В досрочно завершенном сезоне ФНЛ москвичи заняли четвертое место.

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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AleSan4es
1592499218
Ну считаем дни до тренера ЦСКА))
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Plyash
1592503145
Серёжа,удачи тебе на тренерском поприще,в твоих возможносях я даже не сомневаюсь.А вот удачи и везения тебе желаю.
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