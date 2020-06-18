Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»

«Торпедо» назначило Сергея Игнашевича главным тренером клуба.

Игнашевич с 15 июня проходит обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории UEFA-PRO. Это позволяет ему возглавлять тренерский штаб клуба. До этого Игнашевич был старшим тренером москвичей.

Николай Савичев, который возглавлял «Торпедо» в прошлом сезоне, назначен руководителем программы развития молодежного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе клуба.

В досрочно завершенном сезоне ФНЛ москвичи заняли четвертое место.