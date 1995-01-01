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    Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»

    «Торпедо» назначило Сергея Игнашевича главным тренером клуба.

    Игнашевич с 15 июня проходит обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории UEFA-PRO. Это позволяет ему возглавлять тренерский штаб клуба. До этого Игнашевич был старшим тренером москвичей.

    Николай Савичев, который возглавлял «Торпедо» в прошлом сезоне, назначен руководителем программы развития молодежного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе клуба.

    В досрочно завершенном сезоне ФНЛ москвичи заняли четвертое место.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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