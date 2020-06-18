УЕФА снял с Грозного запрет на проведение матчей под своей эгидой

УЕФА разрешил Грозному проводить матчи под эгидой организации, рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Сегодня исполком УЕФА с Чеферином принял решение, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Большая им благодарность, сегодня исторический день. С 2014 года был запрет», – сказал генсек РФС.

Запрет на проведение матчей на территории Северного Кавказа под эгидой УЕФА был введен в 2013 году. Организация объяснила это угрозой террористических актов.