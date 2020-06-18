УЕФА снял с Грозного запрет на проведение матчей под своей эгидой

УЕФА разрешил Грозному проводить матчи под эгидой организации, рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
«Сегодня исполком УЕФА с Чеферином принял решение, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Большая им благодарность, сегодня исторический день. С 2014 года был запрет», – сказал генсек РФС.
Запрет на проведение матчей на территории Северного Кавказа под эгидой УЕФА был введен в 2013 году. Организация объяснила это угрозой террористических актов.
- Грозненский «Ахмат» проведет свой первый матч после возобновления РПЛ 19 июня на выезде с «Крыльями Советов».
- «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Sport24