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    УЕФА снял с Грозного запрет на проведение матчей под своей эгидой

    УЕФА разрешил Грозному проводить матчи под эгидой организации, рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

    «Сегодня исполком УЕФА с Чеферином принял решение, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Большая им благодарность, сегодня исторический день. С 2014 года был запрет», – сказал генсек РФС.

    Запрет на проведение матчей на территории Северного Кавказа под эгидой УЕФА был введен в 2013 году. Организация объяснила это угрозой террористических актов.

    • Грозненский «Ахмат» проведет свой первый матч после возобновления РПЛ 19 июня на выезде с «Крыльями Советов».
    • «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17115

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Теперь известный всей России диктор стадиона в Грозном станет известен всей Европе. Теперь Европа узнает, что судья бывает "продажная" и даже "козлом".

      0
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      Рейтинг: +1480

      Бомбардиръ 45 минут назад

      Похоже, будет Кубок европейских аутсайдеров)

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