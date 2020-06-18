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  • Генсек РФС Алаев: «Игру «Сочи» – «Ростов» можно перенести только при согласии обоих клубов»

Генсек РФС Алаев: «Игру «Сочи» – «Ростов» можно перенести только при согласии обоих клубов»

18 июня 2020, 14:39
11

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с матчем «Сочи» и «Ростова», оказавшимся под угрозой из-за заражения коронавирусом шести игроков ростовчан.

«Теоретическая возможность переноса матча существует. Единственная дата – 19 июля, когда будут играться полуфиналы Кубка России. Но мы понимаем, что это возможно, только при согласии и желании обоих клубов. Просто поставить «Сочи» перед фактом, что они должны играть 19 июля, нельзя.

Нужно соблюдать меры безопасности. Мы видим, что один клуб действовал по регламенту подготовки к возобновлению чемпионата, другой – нарушил», – сказал Алаев.

Генсек РПЛ также пояснил, что если «Сочи» не согласится не перенос игры, а «Ростов» не явится на матч, последнему засчитают техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

Источник: Bombardir
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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алдан2014
1592481623
В Ростове дисциплина хромает.
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алдан2014
1592482368
Генсек...это что за вакханалия?
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морозз
1592485664
Фарм клуб Зенита в котором играет супер легенда бомжей Антон Заболотный...всеми правдами и неправдами пытается набирать очки на проблемах Ростова! Зениту для чемпионства крайне нужны 6 очков поставляемых ему Сочи! Пусть бомжи проводят свой чемпионат своих фарм клубов и не мешают играть в футбол!
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NewLife
1592488420
Алаев, уйди в отставку, твой бюрократический лепет пригодится где-нибудь в другом месте.
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portero
1592492766
надеемся на перенос, инфа что показали повторные тесты как бы очень нужна...
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Кузьмич на трибуне
1592499484
Ни в коем случае не желаю поражения Ростову, Но,,,, ребята, как можно было хапануть такой кодлой вирусняк??? Вы либо нарушили , либо это большая подстава внутри клуба. Делайте тесты ещё и ещё, делайте независимые тесты, возможно у вас обнаружили антитела и приняли их за КоВи.Если это небольшие отклонения( а что это за формулировка? вчера заразились?),то как с этой гадостью в самом начале наверняка проще справиться и через пару дней вы вы будете здоровы. Ну а если сами виноваты и шлялись по ночным мотылькам, то тут уж извините и поделитесь очками.
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