Генсек РФС Алаев: «Игру «Сочи» – «Ростов» можно перенести только при согласии обоих клубов»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с матчем «Сочи» и «Ростова», оказавшимся под угрозой из-за заражения коронавирусом шести игроков ростовчан.

«Теоретическая возможность переноса матча существует. Единственная дата – 19 июля, когда будут играться полуфиналы Кубка России. Но мы понимаем, что это возможно, только при согласии и желании обоих клубов. Просто поставить «Сочи» перед фактом, что они должны играть 19 июля, нельзя.

Нужно соблюдать меры безопасности. Мы видим, что один клуб действовал по регламенту подготовки к возобновлению чемпионата, другой – нарушил», – сказал Алаев.

Генсек РПЛ также пояснил, что если «Сочи» не согласится не перенос игры, а «Ростов» не явится на матч, последнему засчитают техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.