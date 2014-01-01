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    Генсек РФС Алаев: «Игру «Сочи» – «Ростов» можно перенести только при согласии обоих клубов»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с матчем «Сочи» и «Ростова», оказавшимся под угрозой из-за заражения коронавирусом шести игроков ростовчан.

    «Теоретическая возможность переноса матча существует. Единственная дата – 19 июля, когда будут играться полуфиналы Кубка России. Но мы понимаем, что это возможно, только при согласии и желании обоих клубов. Просто поставить «Сочи» перед фактом, что они должны играть 19 июля, нельзя.

    Нужно соблюдать меры безопасности. Мы видим, что один клуб действовал по регламенту подготовки к возобновлению чемпионата, другой – нарушил», – сказал Алаев.

    Генсек РПЛ также пояснил, что если «Сочи» не согласится не перенос игры, а «Ростов» не явится на матч, последнему засчитают техническое поражение.

    «Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

    Источник: Bombardir

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2514

      алдан2014 31 минуту назад

      Генсек...это что за вакханалия?

      1
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      Рейтинг: +2514

      алдан2014 43 минуты назад

      В Ростове дисциплина хромает.

      0
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      Рейтинг: +15117

      bset 47 минут назад

      Сочи обосрался и Оренбург согласился их матч перенести. А теперь Сочи обосрался матч с Ростовом переходить. Стыдно за Зенит и его фарм-клубы.

      1
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      Рейтинг: +1209

      Semushkin Roman Valerievi 59 минут назад

      Когда Сочи обосрался (ротавирус) перед матчем с Оренбургом, то начали сразу ныть, чтобы матч перенесли. Почему сейчас они против переноса? Двуличные. Газпромовский междусобойчик перенести смогли, хотя ротавирус не только что появился и с ним знают, как бороться. Если сейчас «Ростов» получит техническое, все остальные будут просто умалчиваться.

      3
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      Рейтинг: +16

      XEPOMAHT > Semushkin Roman Valerievi 52 минуты назад

      Ты читать умеешь, написано, что нарушали режим самоизоляции. Видимо коксом всей командой кидались

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      Рейтинг: +15117

      bset > XEPOMAHT 46 минут назад

      Ты состав руководства РФС посмотри - сплошные питерские. Там и регламент нужный нарисуют, и нарушение режима увидят. Все в пользу Зенита и его фарм-клубов должно трактоваться.

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      Рейтинг: +24

      loko1982 > bset 11 минут назад

      Из 6-ти ключевых руководителей 2 питерских, 2 московских, ещё 2 из других городов.
      Доставляют такие конспирологи)
      Сделал утверждение не соответствующее действительности и исходя из этого строит теории заговора)

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