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    Неймар – о возобновлении Лиги чемпионов: «Не могу тебя дождаться, любовь моя»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на планы УЕФА возобновить в августе розыгрыш Лиги чемпионов.

    «Я не могу тебя дождаться, любовь моя. Лига чемпионов вернулась», – написал бразилец в своем инстаграме.

    • Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • «ПСЖ» уже пробился в 1/4 финала ЛЧ. Начиная с этой стадии, соревнование будет проводиться в формате «финала восьми» в Лиссабоне.
    • Неймар один раз в карьере выигрывал главный еврокубок – в 2015 году с «Барселоной».

    text

    Публикация от text (@neymarjr) 17 Июн 2020 в 9:16 PDT

    Источник: Инстаграм Неймара

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1577

      Cleaner 12 минут назад

      ПСЖ в этой ЛЧ ничего не светит. Все команды, кроме ФРАНЦУЗСКИХ, будут в хорошей форме и тонусе. А ПСЖ с марта месяца на приколе стоит.

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