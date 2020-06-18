Неймар – о возобновлении Лиги чемпионов: «Не могу тебя дождаться, любовь моя»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на планы УЕФА возобновить в августе розыгрыш Лиги чемпионов.
«Я не могу тебя дождаться, любовь моя. Лига чемпионов вернулась», – написал бразилец в своем инстаграме.
- Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- «ПСЖ» уже пробился в 1/4 финала ЛЧ. Начиная с этой стадии, соревнование будет проводиться в формате «финала восьми» в Лиссабоне.
- Неймар один раз в карьере выигрывал главный еврокубок – в 2015 году с «Барселоной».
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Источник: Инстаграм Неймара