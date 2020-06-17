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    Егоров: «Пока все идет к тому, что как минимум в матче с «Сочи» «Ростову» присудят техническое поражение»

    «Ростову» грозит техническое поражение в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Такими предпосылками поделился бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    «Все (пока) идeт к тому, что «Ростову» присудят техническое поражение как минимум в одной игре – с «Сочи».

    Ситуация интересна тем, что около полугода назад у «Сочи» было плюс-минус такое же число заболевших, как у «Ростова» – и «Оренбургу» сказали согласиться с переносом. Договорились. Неважно, был ли грипп или у футболистов была диарея, но договорились.

    Сейчас «Сочи», как понимаю, переносить не хочет. И РПЛ соглашается», – написал инсайдер в телеграме.

    • В «Ростове» случилась вспышка коронавируса, команда ушла на карантин.
    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    17.06.2020 23:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +543

      Олег1204 25 минут назад

      Когда игроки сочи начали дристать, то матч перенесли, теперь в аналогичной ситуации этот недоклуб на уступки не идёт

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