Егоров: «Пока все идет к тому, что как минимум в матче с «Сочи» «Ростову» присудят техническое поражение»

«Ростову» грозит техническое поражение в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Такими предпосылками поделился бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.
«Все (пока) идeт к тому, что «Ростову» присудят техническое поражение как минимум в одной игре – с «Сочи».
Ситуация интересна тем, что около полугода назад у «Сочи» было плюс-минус такое же число заболевших, как у «Ростова» – и «Оренбургу» сказали согласиться с переносом. Договорились. Неважно, был ли грипп или у футболистов была диарея, но договорились.
Сейчас «Сочи», как понимаю, переносить не хочет. И РПЛ соглашается», – написал инсайдер в телеграме.
- В «Ростове» случилась вспышка коронавируса, команда ушла на карантин.
- РПЛ возобновляется 19 июня.
- «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова