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  • Егоров: «Пока все идет к тому, что как минимум в матче с «Сочи» «Ростову» присудят техническое поражение»

Егоров: «Пока все идет к тому, что как минимум в матче с «Сочи» «Ростову» присудят техническое поражение»

17 июня 2020, 23:50
27

«Ростову» грозит техническое поражение в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Такими предпосылками поделился бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Все (пока) идeт к тому, что «Ростову» присудят техническое поражение как минимум в одной игре – с «Сочи».

Ситуация интересна тем, что около полугода назад у «Сочи» было плюс-минус такое же число заболевших, как у «Ростова» – и «Оренбургу» сказали согласиться с переносом. Договорились. Неважно, был ли грипп или у футболистов была диарея, но договорились.

Сейчас «Сочи», как понимаю, переносить не хочет. И РПЛ соглашается», – написал инсайдер в телеграме.

  • В «Ростове» случилась вспышка коронавируса, команда ушла на карантин.
  • РПЛ возобновляется 19 июня.
  • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (27)
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Олег1204
1592427232
Когда игроки сочи начали дристать, то матч перенесли, теперь в аналогичной ситуации этот недоклуб на уступки не идёт
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PAREVG.
1592429179
Естественно присудят технарь, естественно Сочи не согласен переносить, естественно РПЛ согласится. Если Сочи вылетят, то в следующем сезоне, у Зенита будет на один фарм-клуб в РПЛ меньше, значит не будет гарантированных 6 очков, и некуда будет сплавлять ненужных игроков...
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Axe111
1592430806
Дарят очки бесполезной команде под названием СОЧИ!!!!! ПОЗОРИЩЕ РФС
Ответить
DOCTOR PENALTY
1592432894
Раз, и Сочи на десятом месте! Сила Газпрома, сила административного ресурса - "народное достояние!
Ответить
Alejandrrro
1592435012
Интересно, что было бы, будь такая ситуация в Зените. Так и чемпионство можно было бы проболеть.
Ответить
alex1951
1592438959
Идиот ы.........страна дураков......цирк уехал ,клоуны остались........народ ржет..... пропишем ,,Сочи,, forever в вышке..... Отправить все братию чиновничью на галеры или в бурлаки......
Ответить
Kollljan
1592450399
Всё справедливо!
Ответить
Алекс636363
1592451054
идиотизм. переносить надо. а сочи - вообще искусственная команда и пусть мотает обратно в питер.
Ответить
sobaka120982
1592453142
Не понятно когда тогда собираются переносные играть да и вообще Ростову тогда все матчи переносить?
Ответить
zigbert
1592468726
Что творится в нашем футболе.
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