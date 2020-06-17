Егоров: «Пока все идет к тому, что как минимум в матче с «Сочи» «Ростову» присудят техническое поражение»

«Ростову» грозит техническое поражение в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Такими предпосылками поделился бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Все (пока) идeт к тому, что «Ростову» присудят техническое поражение как минимум в одной игре – с «Сочи».

Ситуация интересна тем, что около полугода назад у «Сочи» было плюс-минус такое же число заболевших, как у «Ростова» – и «Оренбургу» сказали согласиться с переносом. Договорились. Неважно, был ли грипп или у футболистов была диарея, но договорились.

Сейчас «Сочи», как понимаю, переносить не хочет. И РПЛ соглашается», – написал инсайдер в телеграме.