Фанаты на матче «Минай» – «Динамо» К призвали освободить полицейского, задушившего афроамериканца Флойда

Болельщики на матче 1/2 финала Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» (0:2) вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина. В мае он задушил афроамериканца Джорджа Флойда, после чего попал в тюрьму.
«Свободу Дереку Шовину», – гласит баннер фанатов, написанный на английском языке (фото доступно ниже).
- Шовин душил Флойда, удерживая в течение нескольких минут его шею ногой.
- Кончина Флойда вызвала беспорядки в США.
- Шовину грозит несколько десятков лет тюрьмы.
Источник: Бомбардир.ру