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    Фанаты на матче «Минай» – «Динамо» К призвали освободить полицейского, задушившего афроамериканца Флойда

    Болельщики на матче 1/2 финала Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» (0:2) вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина. В мае он задушил афроамериканца Джорджа Флойда, после чего попал в тюрьму.

    «Свободу Дереку Шовину», – гласит баннер фанатов, написанный на английском языке (фото доступно ниже).

    • Шовин душил Флойда, удерживая в течение нескольких минут его шею ногой.
    • Кончина Флойда вызвала беспорядки в США.
    • Шовину грозит несколько десятков лет тюрьмы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1183

      Semushkin Roman Valerievi 41 минуту назад

      Чё за ******** творится в мире? Убил статья. Больше не чего быть не должно. Цвет кожи? Да ***** цвет крови один. Мертвые все равно одинаковы. А люди их толерантностьвы ***** отбитые? Цвет кожи Вера не имеет значения когда речь идёт о живых существах.

      0
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      Рейтинг: +3440

      Борат 1 час назад

      Американское правосудие обязательно прислушается к мнению из этой перди !
      Гыгы

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