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  • Фанаты на матче «Минай» – «Динамо» К призвали освободить полицейского, задушившего афроамериканца Флойда

Фанаты на матче «Минай» – «Динамо» К призвали освободить полицейского, задушившего афроамериканца Флойда

17 июня 2020, 19:59

Болельщики на матче 1/2 финала Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» (0:2) вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина. В мае он задушил афроамериканца Джорджа Флойда, после чего попал в тюрьму.

«Свободу Дереку Шовину», – гласит баннер фанатов, написанный на английском языке (фото доступно ниже).

  • Шовин душил Флойда, удерживая в течение нескольких минут его шею ногой.
  • Кончина Флойда вызвала беспорядки в США.
  • Шовину грозит несколько десятков лет тюрьмы.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига США. МЛС Динамо К
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