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  • Дьяков: «Привыкаешь к 7 миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить»

Дьяков: «Привыкаешь к 7 миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить»

17 июня 2020, 09:58
62

Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о том, сколько футболисту нужно денег на проживание.

«При солидной зарплате ты живешь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал. Вон Фламини миллиардером стал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», – заявил защитник.

  • В 2020-м Дьяков выступал за «Спартак-2».
  • В мае клуб разорвал с защитником контракт.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Дьяков Виталий
Комментарии (62)
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Cromathaar
1592377392
Мне кажется, они вообще иногда не думают, когда говорят :)
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alp
1592377497
на 300 тыр любой дурак может прожить )))
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АртурZaСМ
1592378808
Так громко сказал, будто имел ввиду не 300, а 3 тысячи...
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spam2009
1592379006
ты ***** на 20 тыщ проживи как большинство жителей нашей рашки. Оборзели вообще, хоть бы молчали
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DOCTOR PENALTY
1592380127
Неприличное высказывание, сразу видно, что в его теле мозга еле-еле.
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Мага 13
1592380900
ты попробуй на червонец проживи, как большинство пенсионеров... о 300 000р в месяц многие люди из глубинки могут только мечтать.
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vsespartak01
1592382296
джанни родари -трусливый недомерок ,как и ароматный чаек,тарелка,кастрюлька,чьи это клоны ?админы вы хоть следите,что у вас на сайте то делается?или вам в кайф это все?
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evgevg13
1592382708
су--ка, на заводы всех таких уродов к станку, или как альтернатива на свежем воздухе улицы мести
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serppion
1592383873
К 7 лямам сопляка приучил "Спартак- 2 сорт". Что тогда говорить о зарплатах основного состава Спартака? Футболёры развращены немыслимыми зарплатами. И ведь за такие деньги жизнью не рискуют, мировых открытий не делают, на героев труда не тянут - только ходят по полю скучно, лениво. Тут один выход - все клубы переводить на самоокупаемость. Никаких им государственных дотаций, никакого спонсорства от госкомпаний! Хряки жируют, а бомжи вообще совесть потеряли - и всё за наш счет. Сами себе устроили Страну Дураков.
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Garrincha58
1592392607
а зачем эту хрень тут печатать чтобы простых людей позлить
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