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    Дьяков: «Привыкаешь к 7 миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить»

    Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о том, сколько футболисту нужно денег на проживание.

    «При солидной зарплате ты живешь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал. Вон Фламини миллиардером стал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», – заявил защитник.

    • В 2020-м Дьяков выступал за «Спартак-2».
    • В мае клуб разорвал с защитником контракт.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2508

      АртурZaСМ 12 секунд назад

      Так громко сказал, будто имел ввиду не 300, а 3 тысячи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4731

      alp 22 минуты назад

      на 300 тыр любой дурак может прожить )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Cromathaar 23 минуты назад

      Мне кажется, они вообще иногда не думают, когда говорят :)

      4
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      Рейтинг: +189

      vsespartak01 > Cromathaar 1 минуту назад

      сам поди не 300 получает!любят толстомордые похвалиться!наедят морды на халяву и на такие вот тупые комменты тоже небось валюта идет!обнаглели в корень !

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