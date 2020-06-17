Дьяков: «Привыкаешь к 7 миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить»

Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о том, сколько футболисту нужно денег на проживание.

«При солидной зарплате ты живешь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал. Вон Фламини миллиардером стал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», – заявил защитник.