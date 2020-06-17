Флик – после победы в чемпионате: «Следующая цель «Баварии» – кубок Германии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался после победы в чемпионате Германии.

«Поздравляю команду. Мы играли в последние месяцы со страстью, заряженностью, радостью от игры, боевым духом.

«Вердер» не очень хотел играть в начале матча. Они набрались храбрости, только когда у нас стало на одного игрока меньше. Но сегодня не будет никакой критики.

Нужно понимать, как нам это удалось. Команда никогда не добивается успеха в одиночку, только вместе. Мне нравится быть с этой командой, Mia san Mia (слоган «Баварии») – это самосознание, которое демонстрирует эта команда.

У ребят очень высокий уровень, и тренеры им доверяют. Это «Бавария», у нас всегда высокие цели. Мы сделали первый шаг. Нас ждет Кубок, следующая цель. В Лиге чемпионов нельзя ничего планировать. Нас ждет простая игра. Мы должны подойти к ней в лучшей форме», – заявил специалист.