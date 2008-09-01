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    Флик – после победы в чемпионате: «Следующая цель «Баварии» – кубок Германии»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался после победы в чемпионате Германии.

    «Поздравляю команду. Мы играли в последние месяцы со страстью, заряженностью, радостью от игры, боевым духом.

    «Вердер» не очень хотел играть в начале матча. Они набрались храбрости, только когда у нас стало на одного игрока меньше. Но сегодня не будет никакой критики.

    Нужно понимать, как нам это удалось. Команда никогда не добивается успеха в одиночку, только вместе. Мне нравится быть с этой командой, Mia san Mia (слоган «Баварии») – это самосознание, которое демонстрирует эта команда.

    У ребят очень высокий уровень, и тренеры им доверяют. Это «Бавария», у нас всегда высокие цели. Мы сделали первый шаг. Нас ждет Кубок, следующая цель. В Лиге чемпионов нельзя ничего планировать. Нас ждет простая игра. Мы должны подойти к ней в лучшей форме», – заявил специалист.

    • Флик возглавил клуб после увольнения Нико Ковача осенью 2019-го.
    • Ханс-Дитер – первый тренер «Баварии» с 1965 года, выигравший из первых 25 матчей в команде не менее 22
    • «Бавария» обыграла «Вердер» (1:0) на выезде и гарантировала себе первое место чемпионата Германии.
    • Мюнхенцы выиграли турнир в восьмой раз подряд.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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