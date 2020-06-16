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    Семак: «Все футболисты, кроме Мамманы, готовятся к матчу с ЦСКА»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как футболисты готовятся к предстоящей игре с ЦСКА.

    — Сергей Богданович, поздравляем вас с возобновлением футбольного сезона. С каким настроением и в каком состоянии игроки подходят к этой части?

    — Конечно, здорово, что наконец-то футбол возвращается. Игроки, тренерский штаб, болельщики — все соскучились. Хотим как можно лучше быть готовы к возобновлению чемпионата. Все знают сложности, которые есть при подготовке у всех команд, ну а футбол — это то, ради чего мы живем, трудимся. Все ждут, конечно, возобновления сезона.

    — Можно ли назвать эти тренировки полноценными сборами или они больше похожи на те, что проделываются во время сезона?

    — Это не совсем полноценные сборы, потому как на сборах мы понимаем, сколько у нас времени есть, проводим много занятий в двухразовом режиме. Сейчас у нас такой возможности не было, поэтому старались сделать тренировочный процесс усредненным между сборами и нашими обычными занятиями. На результат, насколько команда готова функционально, посмотрим уже в ближайших матчах. Хотя понимаем, что требовать прекрасного состояния достаточно сложно. Многие футболисты буду набирать лучшие кондиции через матчи.

    — Помогли ли тренировки в «Зуме» во время карантина быстрее набрать кондиции сейчас?

    — Это немножко разная работа, она отличается от той, которую можно проводить на футбольном поле. Тем не менее, общаться, держать себя в тонусе, поддерживать кондиции с точки зрения общего состояния организма, думаю, можно.

    — Сталкивались с какими-то микротравмами после возвращения на поле? Все ли готовы сыграть с ЦСКА?

    — Какие-то повреждения всегда бывают — значительные и незначительные. На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эмануэля Мамманы. Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм, – сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.

    • ЦСКА сыграет с «Зенитом» 20 июня.
    • После 22 туров питерцы занимают первое место с 50 очками, москвичи – четвертое место с 36 очками.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +436

      valkam72 1 час назад

      А трансгендер Маммана платья всё меряет? Позор синиту.

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