Семак: «Все футболисты, кроме Мамманы, готовятся к матчу с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как футболисты готовятся к предстоящей игре с ЦСКА.

— Сергей Богданович, поздравляем вас с возобновлением футбольного сезона. С каким настроением и в каком состоянии игроки подходят к этой части?

— Конечно, здорово, что наконец-то футбол возвращается. Игроки, тренерский штаб, болельщики — все соскучились. Хотим как можно лучше быть готовы к возобновлению чемпионата. Все знают сложности, которые есть при подготовке у всех команд, ну а футбол — это то, ради чего мы живем, трудимся. Все ждут, конечно, возобновления сезона.

— Можно ли назвать эти тренировки полноценными сборами или они больше похожи на те, что проделываются во время сезона?

— Это не совсем полноценные сборы, потому как на сборах мы понимаем, сколько у нас времени есть, проводим много занятий в двухразовом режиме. Сейчас у нас такой возможности не было, поэтому старались сделать тренировочный процесс усредненным между сборами и нашими обычными занятиями. На результат, насколько команда готова функционально, посмотрим уже в ближайших матчах. Хотя понимаем, что требовать прекрасного состояния достаточно сложно. Многие футболисты буду набирать лучшие кондиции через матчи.

— Помогли ли тренировки в «Зуме» во время карантина быстрее набрать кондиции сейчас?

— Это немножко разная работа, она отличается от той, которую можно проводить на футбольном поле. Тем не менее, общаться, держать себя в тонусе, поддерживать кондиции с точки зрения общего состояния организма, думаю, можно.

— Сталкивались с какими-то микротравмами после возвращения на поле? Все ли готовы сыграть с ЦСКА?

— Какие-то повреждения всегда бывают — значительные и незначительные. На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эмануэля Мамманы. Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм, – сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.