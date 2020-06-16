Семак: «Все футболисты, кроме Мамманы, готовятся к матчу с ЦСКА»

А трансгендер Маммана платья всё меряет? Позор синиту.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как футболисты готовятся к предстоящей игре с ЦСКА.
— Сергей Богданович, поздравляем вас с возобновлением футбольного сезона. С каким настроением и в каком состоянии игроки подходят к этой части?
— Конечно, здорово, что наконец-то футбол возвращается. Игроки, тренерский штаб, болельщики — все соскучились. Хотим как можно лучше быть готовы к возобновлению чемпионата. Все знают сложности, которые есть при подготовке у всех команд, ну а футбол — это то, ради чего мы живем, трудимся. Все ждут, конечно, возобновления сезона.
— Можно ли назвать эти тренировки полноценными сборами или они больше похожи на те, что проделываются во время сезона?
— Это не совсем полноценные сборы, потому как на сборах мы понимаем, сколько у нас времени есть, проводим много занятий в двухразовом режиме. Сейчас у нас такой возможности не было, поэтому старались сделать тренировочный процесс усредненным между сборами и нашими обычными занятиями. На результат, насколько команда готова функционально, посмотрим уже в ближайших матчах. Хотя понимаем, что требовать прекрасного состояния достаточно сложно. Многие футболисты буду набирать лучшие кондиции через матчи.
— Помогли ли тренировки в «Зуме» во время карантина быстрее набрать кондиции сейчас?
— Это немножко разная работа, она отличается от той, которую можно проводить на футбольном поле. Тем не менее, общаться, держать себя в тонусе, поддерживать кондиции с точки зрения общего состояния организма, думаю, можно.
— Сталкивались с какими-то микротравмами после возвращения на поле? Все ли готовы сыграть с ЦСКА?
— Какие-то повреждения всегда бывают — значительные и незначительные. На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эмануэля Мамманы. Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм, – сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.
- ЦСКА сыграет с «Зенитом» 20 июня.
- После 22 туров питерцы занимают первое место с 50 очками, москвичи – четвертое место с 36 очками.