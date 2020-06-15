«Чемпионат»: РФС отстранил сотрудников, допустивших ошибку в регламенте Кубка России

РФС провел внутреннее расследование по делу об ошибке в регламенте Кубка России, в результате которой Санкт-Петербург определили принимающей стороной полуфинального матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Составлением регламента занимались руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Петр Баркалов. Обоих отстранили от занимаемой работы, переведя их на другие должности. За заслуги перед РФС организация решила не увольнять провинившихся сотрудников.

Ранее в РФС объяснили, что в регламенте Кубка была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба был использован принцип, который применялся до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе.