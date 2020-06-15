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  • «Чемпионат»: РФС отстранил сотрудников, допустивших ошибку в регламенте Кубка России

«Чемпионат»: РФС отстранил сотрудников, допустивших ошибку в регламенте Кубка России

15 июня 2020, 16:34
1

РФС провел внутреннее расследование по делу об ошибке в регламенте Кубка России, в результате которой Санкт-Петербург определили принимающей стороной полуфинального матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Составлением регламента занимались руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Петр Баркалов. Обоих отстранили от занимаемой работы, переведя их на другие должности. За заслуги перед РФС организация решила не увольнять провинившихся сотрудников.

Ранее в РФС объяснили, что в регламенте Кубка была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба был использован принцип, который применялся до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» запланирован на 19 июля.
  • В другом полуфинале сыграют «Химки» и победитель пары «Шинник»«Урал».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (1)
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valkam72
1592234361
Педикулезный синит из года в год тащат судьи плюс фарм-клубы. Позор России. Вся страна уже ненавидит бомжарню.
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