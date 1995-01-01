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    «Чемпионат»: РФС отстранил сотрудников, допустивших ошибку в регламенте Кубка России

    РФС провел внутреннее расследование по делу об ошибке в регламенте Кубка России, в результате которой Санкт-Петербург определили принимающей стороной полуфинального матча между «Зенитом» и «Спартаком».

    Составлением регламента занимались руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Петр Баркалов. Обоих отстранили от занимаемой работы, переведя их на другие должности. За заслуги перед РФС организация решила не увольнять провинившихся сотрудников.

    Ранее в РФС объяснили, что в регламенте Кубка была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба был использован принцип, который применялся до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» запланирован на 19 июля.
    • В другом полуфинале сыграют «Химки» и победитель пары «Шинник»«Урал».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +254

      Узб@гоеный 16 минут назад

      Свиньи хотели все матчи сыграть на Открывашке. Но победила правда, а не Мутко.

      4
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      Рейтинг: +2052

      KPCCSPB > Узб@гоеный 12 минут назад

      Мутко итак им чемпионство подарил, хватит с них

      3
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      Рейтинг: +5484

      Литейный4 > KPCCSPB 8 минут назад

      Мутко тогда на юбилей Симоняна знатно продался свиньям. В Каждом матче судьи тащили хряков. Правда и в этом сезоне их тащили не по детски, пока им не попался Зенит. Тут и поплыли свиньи в Пердив. А если бы их судили честно с 1 тура, то они уже стучались бы в Пердив. Гыгыгы

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