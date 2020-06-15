Юрий Газзаев: «Контракт с «Енисеем» подписал не глядя. Там был пункт – если ухожу сам, то плачу неустойку 10 миллионов»

Экс-главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев рассказал об истории взаимоотношений с руководством клуба и скандалах в команде.

— Как было обставлено ваше расставание с «Енисеем»?

— 31 мая у меня закончился контракт. То, что он не будет продлен, стало ясно уже давно. Я ведь еще зимой порывался уйти.

— Дважды!

— Да. Впрочем, давайте по порядку. Пригласил меня в «Енисей» Денис Рубцов. В августе, когда команда неудачно стартовала. В ноябре вместо Рубцова директором клуба назначили Алексея Ивахова. Он, заручившись поддержкой Павла Ростовцева, который осенью стал министром спорта Красноярского края, решил полностью поменять клубную администрацию и тренерский штаб. С первой задачей справился быстро, привел своих людей.

— У Ростовцева и Рубцова давние счеты.

— Подробностей не знаю, но тянется противостояние с тех пор, как Денис Анатольевич руководил «Металлургом» — так до 2010-го назывался «Енисей». Думаю, у Ивахова была четкая установка — очистить клуб от наследия Рубцова. Шло это изнутри или посыл Ростовцева, я не выяснял. Мне в какой-то момент прямо сказали: «Не повезло вам, что при Рубцове появились в команде»

— Восстановим хронологию. Первый раз вы собирались уйти еще в декабре?

— Да.

— 27 января на пресс-конференции после встречи с Ростовцевым и Иваховым вновь подали в отставку, но ее на следующий день отменили.

— Совершенно верно.

— Только личное вмешательство губернатора удерживало вас в «Енисее»?

— Да. Но сначала, как мне объяснили, прислушались к мнению полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Высказался он по своей инициативе, я не просил его замолвить словечко, это не в моих правилах.

— Полпред — ваш старый знакомый?

— Да. Мы же земляки, ровесники, в детстве играли друг против друга на «Кожаный мяч». Об этом факте Меняйло со смехом упомянул в раздевалке «Енисея» после кубкового матча с «Зенитом».

— Часто он в раздевалку заглядывал?

— Один раз. Ну а когда я в январе на пресс-конференции сообщил об уходе, возмутился уже Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора: «Как вы могли принять решение, не обсудив ситуацию со мной, человеком, который курирует клуб? «Енисей» — не частная лавочка, финансируется из регионального бюджета» Вызвал к себе, поговорили. Потом была встреча с Александром Уссом, губернатором. Он сказал: «Езжайте на сборы. Мы хотим, чтобы вы продолжили работу».

— Конфронтация с директором клуба вас не смущала?

— Конечно, смущала! Я сразу предупредил Пономаренко, что с Иваховым вряд ли удастся найти общий язык. Напомнил о конфликте в «Енисее» Рубцова и Аленичева. Добавив: «Главный тренер и директор — две половинки одного целого. Должны идти в связке. Если между ними отсутствует взаимопонимание, ни к чему хорошему это не приведет. Давайте я отойду в сторону»

— А в ответ?

— «Нет! У вас контракт, обязательства нужно выполнять. Мы очень надеемся, что вы поможете команде сохранить место в ФНЛ».

— То, что творилось зимой в «Енисее», напоминало сумасшедший дом. Что мешало плюнуть на все и настоять на уходе?

— Дело в том, что контракт я подписал не глядя. Вручил его спортивный директор со словами: «Вот, Юрий Фарзунович, почитайте». Я отмахнулся: «Не время. Сейчас самое главное — выбраться из зоны вылета. Решим вопрос — тогда и о контракте поговорим».

Был там пункт, о котором даже не подозревал. Если покидаю «Енисей» по собственной инициативе, должен выплатить неустойку.

— Большую?

— 10 миллионов рублей. При таком раскладе нельзя просто развернуться и хлопнуть дверью. Плюс разговор с первыми лицами региона повлиял. Чувствовал, в меня верят. Вот и остался.

Газзаев возглавлял «Енисей» с августа 2019 года.

В досрочно завершенном сезоне ФНЛ красноярцы заняли 14-е место.

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