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Орлов: «Виллаш-Боаш наверняка ждет Кокорина в «Марселе»

14 июня 2020, 20:33
8

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов «Зенита».

«Зенит» говорит, что все варианты по новичкам, продлению или непродлению контрактов будет рассматривать после окончания чемпионата 22 июля. Правда, еще есть финал Кубка России 25 июля. История же с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система. И потом, мы же не знаем, может, так оно и происходит, просто не афишируется.

Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет в «Марселе». И тут многое зависит от того, что предложит «Зенит». Сам Кокорин недавно в интервью подчеркнул — летом он становится свободным агентом. При этом он же не декларирует, как когда-то было принято: «Я буду только за «Зенит» (или, скажем, ЦСКА) играть». Сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта», — сказал Орлов.

Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Марсель Зенит Кокорин Александр Виллаш-Боаш Андре Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Damir07
1592156833
Нафиг он ему нужен его тюрьма ни чему не научила даже сам признался любой другой форвард лучше чем этот уголовник. Ни какого уважения к другим и играть не умеет
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portero
1592157178
неужто Орлов уже знает о переходе?
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Skull_Boy
1592158012
Кто тебе предложит контракт, который ты хочешь, кроме обосанного Сочи, а в Европе ты и на палку никому не нужен
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_Marqella_
1592177293
Хорошо тогда,когда жопа в тепле...а будет это Зенит,ЦСКА или Марсель это уже не важно...главное не в свиноферму, там точно хорошему не научат...))
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Play
1592199169
Мда уж, Гена тот ещё инсайдер
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zigbert
1592231510
Судя по всему Кокорин не собирается оставаться в Зените.
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Hektor 84
1592260915
И ты с ним поезжай дрочер кокоши
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