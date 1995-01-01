Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Орлов: «Виллаш-Боаш наверняка ждет Кокорина в «Марселе»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов «Зенита».

    «Зенит» говорит, что все варианты по новичкам, продлению или непродлению контрактов будет рассматривать после окончания чемпионата 22 июля. Правда, еще есть финал Кубка России 25 июля. История же с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система. И потом, мы же не знаем, может, так оно и происходит, просто не афишируется.

    Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет в «Марселе». И тут многое зависит от того, что предложит «Зенит». Сам Кокорин недавно в интервью подчеркнул — летом он становится свободным агентом. При этом он же не декларирует, как когда-то было принято: «Я буду только за «Зенит» (или, скажем, ЦСКА) играть». Сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта», — сказал Орлов.

    Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:33
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39507

      portero 4 минуты назад

      неужто Орлов уже знает о переходе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Damir07 10 минут назад

      Нафиг он ему нужен его тюрьма ни чему не научила даже сам признался любой другой форвард лучше чем этот уголовник. Ни какого уважения к другим и играть не умеет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2850

      alarm 15 минут назад

      только загвоздка в том, что виллаш-боаш не хочет продлевать контракт с марселем)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -196

      Аден 20 минут назад

      а еще он ждет Молло, лучшее, что было в бЗените.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2850

      alarm > Аден 13 минут назад

      кто ж тебя так отодрал в своё время, что ты ни дня без гейства жить не можешь? может, ты тёмной ночкой сделал рылом подкоп под тарасовский забор - и угодил прямо в лапы к дезеуву?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -196

      Аден > alarm 43 секунды назад

      та не, папке твоему за щеку даю периодически. Это если хочешь считай гейством. бу-га-га

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77043
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru