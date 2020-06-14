Орлов: «Виллаш-Боаш наверняка ждет Кокорина в «Марселе»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов «Зенита».

«Зенит» говорит, что все варианты по новичкам, продлению или непродлению контрактов будет рассматривать после окончания чемпионата 22 июля. Правда, еще есть финал Кубка России 25 июля. История же с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система. И потом, мы же не знаем, может, так оно и происходит, просто не афишируется.

Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет в «Марселе». И тут многое зависит от того, что предложит «Зенит». Сам Кокорин недавно в интервью подчеркнул — летом он становится свободным агентом. При этом он же не декларирует, как когда-то было принято: «Я буду только за «Зенит» (или, скажем, ЦСКА) играть». Сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта», — сказал Орлов.

Кокорин хочет уехать в Европу и ведет переговоры с «Ромой» и «Марселем»