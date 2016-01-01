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    Селюк: «Локомотив» отказался от Дзюбы, потому что у «Газпрома» сложно украсть на трансфере. Игроку звонил сам Семин и очень его хотел»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему «Локомотив» не купил форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Заполучить футболиста хотел бывший главный тренер москвичей Юрий Семин.

    «Дзюбе звонил сам Семин. Он его очень хотел и никаких там не было 4 миллионов зарплаты у Артема. Знаете, почему от Дзюбы отказались в «Локомотиве»? Потому что там «Зенит» и «Газпром», украсть [на трансфере] сложно. Понимаете?

    Когда берешь Милана Баделя и Жоау Мариу с зарплатой 6 миллионов евро, то да, там есть куда спрятать, в закрома Родины. А здесь как? Здесь «Газпром» и «РЖД». Это чистая отмазка про 4 миллиона. То, что Дзюба в итоге подписал контракт с «Арсеналом», лишь подтверждает мои слова.

    Уверен, что Дзюба ушeл в бесплатную аренду в «Арсенал», Тула ничего не платила «Зениту». Другое дело, что у «Арсенала» и «Локомотива» разные финансовые возможности. Если у Тулы Дзюба мог просить 1 миллион евро в год, то у «Локо» — 2 миллиона. Но не 4 миллиона евро, как говорит Анатолий Мещеряков», – сказал Селюк Metaratings.

    • Дзюба – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • «Локомотив» идет вторым.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +565

      моэм 10 минут назад

      Вот настоящий агент!...свалил в кучу звонок Сёмина (видимо сам слушал на параллельной линии) ,Зенит с 4 лямами, добавил Баделя с Мариу , поделил лям Арсенала отнял и от Локо 2 ляма , а после чего получилось 6 лямов ... в итоге отправил Артёма в Тулу , а тот пока играет с Азмуном за Зенит...интересно , Селюк сам то понимает свой бред ? ...или это просто рабочая схема трансферов а-ля Селюк , которую нам сирым не понять?

      0
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      Рейтинг: +393

      valkam72 1 час назад

      Правильно. Сложно украсть, ибо они сами воры, и взяли на поруки мелкого воришку.

      0
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      Рейтинг: +1986

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, правда есть правда. Что не говори, у Локо больше возможностей, чем у Тулы. А он пришёл туда, а значит, на мнение Палыча реально клали уже как пару лет...

      1
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      Рейтинг: +1092

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Дзюбень пустил корни в плодородной болотистой почве Северной Венеции, богатой питательным природным газом и нефтью.

      2
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      Рейтинг: +2824

      alarm 2 часа назад

      вот. а у федуна все хряки сосут (включая Аденна и Supermax), как было здесь написано пару дней назад. позор рылам!

      2
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      Рейтинг: -26

      Волька > alarm 12 минут назад

      Бомж,мразь

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