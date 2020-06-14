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  • Селюк: «Локомотив» отказался от Дзюбы, потому что у «Газпрома» сложно украсть на трансфере. Игроку звонил сам Семин и очень его хотел»

Селюк: «Локомотив» отказался от Дзюбы, потому что у «Газпрома» сложно украсть на трансфере. Игроку звонил сам Семин и очень его хотел»

14 июня 2020, 13:13
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему «Локомотив» не купил форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Заполучить футболиста хотел бывший главный тренер москвичей Юрий Семин.

«Дзюбе звонил сам Семин. Он его очень хотел и никаких там не было 4 миллионов зарплаты у Артема. Знаете, почему от Дзюбы отказались в «Локомотиве»? Потому что там «Зенит» и «Газпром», украсть [на трансфере] сложно. Понимаете?

Когда берешь Милана Баделя и Жоау Мариу с зарплатой 6 миллионов евро, то да, там есть куда спрятать, в закрома Родины. А здесь как? Здесь «Газпром» и «РЖД». Это чистая отмазка про 4 миллиона. То, что Дзюба в итоге подписал контракт с «Арсеналом», лишь подтверждает мои слова.

Уверен, что Дзюба ушeл в бесплатную аренду в «Арсенал», Тула ничего не платила «Зениту». Другое дело, что у «Арсенала» и «Локомотива» разные финансовые возможности. Если у Тулы Дзюба мог просить 1 миллион евро в год, то у «Локо» — 2 миллиона. Но не 4 миллиона евро, как говорит Анатолий Мещеряков», – сказал Селюк Metaratings.

  • Дзюба – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • «Локомотив» идет вторым.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Семин Юрий Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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valkam72
1592134642
Правильно. Сложно украсть, ибо они сами воры, и взяли на поруки мелкого воришку.
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моэм
1592137993
Вот настоящий агент!...свалил в кучу звонок Сёмина (видимо сам слушал на параллельной линии) ,Зенит с 4 лямами, добавил Баделя с Мариу , поделил лям Арсенала отнял и от Локо 2 ляма , а после чего получилось 6 лямов ... в итоге отправил Артёма в Тулу , а тот пока играет с Азмуном за Зенит...интересно , Селюк сам то понимает свой бред ? ...или это просто рабочая схема трансферов а-ля Селюк , которую нам сирым не понять?
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evgevg13
1592140173
прочитал и не пойму: то ли сказано в пьяном угаре, то ли под наркотой, но ничего толком не понятно, что хотел сказать
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житель СПб
1592147014
Как все это противно! И не на пользу российскому футболу.
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Ганнибал Лектор
1592235236
Мне кажется, работорговца скоро закажут) Уж больно много он откровенничает...
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Hektor 84
1592260273
Все хотят Шлюбу
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