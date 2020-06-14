Селюк: «Локомотив» отказался от Дзюбы, потому что у «Газпрома» сложно украсть на трансфере. Игроку звонил сам Семин и очень его хотел»

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему «Локомотив» не купил форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Заполучить футболиста хотел бывший главный тренер москвичей Юрий Семин.

«Дзюбе звонил сам Семин. Он его очень хотел и никаких там не было 4 миллионов зарплаты у Артема. Знаете, почему от Дзюбы отказались в «Локомотиве»? Потому что там «Зенит» и «Газпром», украсть [на трансфере] сложно. Понимаете?

Когда берешь Милана Баделя и Жоау Мариу с зарплатой 6 миллионов евро, то да, там есть куда спрятать, в закрома Родины. А здесь как? Здесь «Газпром» и «РЖД». Это чистая отмазка про 4 миллиона. То, что Дзюба в итоге подписал контракт с «Арсеналом», лишь подтверждает мои слова.

Уверен, что Дзюба ушeл в бесплатную аренду в «Арсенал», Тула ничего не платила «Зениту». Другое дело, что у «Арсенала» и «Локомотива» разные финансовые возможности. Если у Тулы Дзюба мог просить 1 миллион евро в год, то у «Локо» — 2 миллиона. Но не 4 миллиона евро, как говорит Анатолий Мещеряков», – сказал Селюк Metaratings.