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Скира: «Эвертон» начал переговоры с Тиаго Силвой»

14 июня 2020, 08:20

«Эвертон» начал переговоры со стороной центрального защитника Тиаго Силвы. Это случилось после объявления «ПСЖ», что с бразильцем не будет продлен контракт и он покинет клуб летом.

«Присутствие Карло Анчелотти может стать решающим в гонке за игрока», – написал Николо Скира.

  • Силва выступал за «ПСЖ» с лета 2012 года.
  • В активе бразильца 310 матчей, 17 забитых голов и пять ассистов.
  • Анчелотти ранее работал с Силвой в «ПСЖ».

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Эвертон ПСЖ Силва Тиаго
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