Скира: «Эвертон» начал переговоры с Тиаго Силвой»

«Эвертон» начал переговоры со стороной центрального защитника Тиаго Силвы. Это случилось после объявления «ПСЖ», что с бразильцем не будет продлен контракт и он покинет клуб летом.

«Присутствие Карло Анчелотти может стать решающим в гонке за игрока», – написал Николо Скира.