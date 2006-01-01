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    Скира: «Эвертон» начал переговоры с Тиаго Силвой»

    «Эвертон» начал переговоры со стороной центрального защитника Тиаго Силвы. Это случилось после объявления «ПСЖ», что с бразильцем не будет продлен контракт и он покинет клуб летом.

    «Присутствие Карло Анчелотти может стать решающим в гонке за игрока», – написал Николо Скира.

    • Силва выступал за «ПСЖ» с лета 2012 года.
    • В активе бразильца 310 матчей, 17 забитых голов и пять ассистов.
    • Анчелотти ранее работал с Силвой в «ПСЖ».

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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