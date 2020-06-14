Скира: «Эвертон» начал переговоры с Тиаго Силвой»

«Эвертон» начал переговоры со стороной центрального защитника Тиаго Силвы. Это случилось после объявления «ПСЖ», что с бразильцем не будет продлен контракт и он покинет клуб летом.
«Присутствие Карло Анчелотти может стать решающим в гонке за игрока», – написал Николо Скира.
- Силва выступал за «ПСЖ» с лета 2012 года.
- В активе бразильца 310 матчей, 17 забитых голов и пять ассистов.
- Анчелотти ранее работал с Силвой в «ПСЖ».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.