Селюк: «Уверен, «Сельта» не будет выкупать Федьку Смолова. Пойдет в «Уфу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что «Сельта» летом не выкупит форварда Федора Смолова у «Локомотива». Селюк назвал возможный вариант продолжения карьеры игрока.
«Василий Уткин, сегодня вашего любимца Федьку поставили только на десять минут. После выхода этого счастливчика «Сельта» пропустила и проиграла. Уверен, Федьку выкупать не будут. Пойдeт в «Уфу» — и то Вадим Евсеев вряд ли возьмeт», – написал агент.
- Смолов на рынке стоит 7 миллионов евро.
- Форвард провел за «Сельту» в Примере семь матчей, забил гол.
- «Сельта» идет в таблице на очко выше зоны вылета.
Источник: твиттер Дмитрия Селюка