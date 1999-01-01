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    Селюк: «Уверен, «Сельта» не будет выкупать Федьку Смолова. Пойдет в «Уфу»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что «Сельта» летом не выкупит форварда Федора Смолова у «Локомотива». Селюк назвал возможный вариант продолжения карьеры игрока.

    «Василий Уткин, сегодня вашего любимца Федьку поставили только на десять минут. После выхода этого счастливчика «Сельта» пропустила и проиграла. Уверен, Федьку выкупать не будут. Пойдeт в «Уфу» — и то Вадим Евсеев вряд ли возьмeт», – написал агент.

    • Смолов на рынке стоит 7 миллионов евро.
    • Форвард провел за «Сельту» в Примере семь матчей, забил гол.
    • «Сельта» идет в таблице на очко выше зоны вылета.

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10483

      KLIM777 4 секунды назад

      стоит отметить очередной космический матч от сельты)))

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      Рейтинг: +755

      Валерий2705 1 час назад

      Селюк гниль, не печатайте его. Хотя ваш сайт такой же.

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