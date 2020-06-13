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  • Селюк: «Уверен, «Сельта» не будет выкупать Федьку Смолова. Пойдет в «Уфу»

Селюк: «Уверен, «Сельта» не будет выкупать Федьку Смолова. Пойдет в «Уфу»

13 июня 2020, 22:06
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что «Сельта» летом не выкупит форварда Федора Смолова у «Локомотива». Селюк назвал возможный вариант продолжения карьеры игрока.

«Василий Уткин, сегодня вашего любимца Федьку поставили только на десять минут. После выхода этого счастливчика «Сельта» пропустила и проиграла. Уверен, Федьку выкупать не будут. Пойдeт в «Уфу» — и то Вадим Евсеев вряд ли возьмeт», – написал агент.

  • Смолов на рынке стоит 7 миллионов евро.
  • Форвард провел за «Сельту» в Примере семь матчей, забил гол.
  • «Сельта» идет в таблице на очко выше зоны вылета.

Источник: твиттер Дмитрия Селюка
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Уфа Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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Валерий2705
1592075584
Селюк гниль, не печатайте его. Хотя ваш сайт такой же.
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Hektor 84
1592087394
Смолов хоть кому то нужен! Той же уфе. Вот кому нужен ты толстый упырь?
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evgevg13
1592104359
пошел Смолов по рукам, как та .... И чего на месте не сиделось?
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MaxRnD
1592107423
Вот поменяет фамилию Лопырев на Юмашев и тогда футбол ему вообще на хрен не нужен будет
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Сильвербой
1592113225
Ну что вы, Федька еще себя покажет....!!! Ну может не в футболе, но все равно покажет...
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vladimir-7
1592113365
Смолов с Мамаевым отлично играли вместе в Краснодаре, чего начал бегать по клубам, вот и результат, если с Сельтой не срастется, чего делать?
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моэм
1592114337
Федя сидел в Локо на хорошей зарплате ... казалось чего ещё надо под игровой дембель?...думаю что когда он понял , что гадливая обстановка в клуб усилится ещё больше когда "зачистят" Сёмина , он решил валить из Локо ...подвернулась заштатная Сельта , туда и пошёл ,хотя денег там меньше...что говорит о том , что деньги в футболе для него не главное , а вот что главное можно услышать только из интервью со Смоловым , которого не будет...правда в Локо не в чести.
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SPACE TRUCKIN
1592118328
уход из Локо в Сельту это не шаг вперёд...были б амбиции у феди- сейчас бы рвал и метал - и может быть заметил кто то из рангом повыше...но ЧР сказывается - лень чего то добиваться,когда всё сыпалось без особого напряга...думаю,его участь - аренды...7 млн цена...
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paracetamol
1592130946
В пердиве устроится, не пропадет!
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zigbert
1592232104
Пока Смолов еще игрок Локомотива. Им видней как с ним поступить.
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