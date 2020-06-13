Селюк: «Уверен, «Сельта» не будет выкупать Федьку Смолова. Пойдет в «Уфу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что «Сельта» летом не выкупит форварда Федора Смолова у «Локомотива». Селюк назвал возможный вариант продолжения карьеры игрока.

«Василий Уткин, сегодня вашего любимца Федьку поставили только на десять минут. После выхода этого счастливчика «Сельта» пропустила и проиграла. Уверен, Федьку выкупать не будут. Пойдeт в «Уфу» — и то Вадим Евсеев вряд ли возьмeт», – написал агент.