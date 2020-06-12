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    The Telegraph: «Барса» готова платить часть зарплаты Коутиньо в его новом клубе

    «Барселона» не планирует продлевать контракт с полузащитником Филиппе Коутиньо, передает The Telegraph.

    Каталонцы понимают, что при финансовых запросах бразильца покупателя на него будет найти трудно, поэтому сами готовы платить часть зарплаты Коутиньо в случае его перехода в другой клуб. Сейчас футболист зарабатывает более 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

    Интерес к хабвеку проявлял «Ньюкасл».

    • «Бавария», за которую на правах аренды выступает бразилец, не будет выкупать Коутиньо у «Барселоны».
    • Коутиньо в сезоне-2019/20 провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
    • Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: The Telegraph

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