The Telegraph: «Барса» готова платить часть зарплаты Коутиньо в его новом клубе

«Барселона» не планирует продлевать контракт с полузащитником Филиппе Коутиньо, передает The Telegraph.
Каталонцы понимают, что при финансовых запросах бразильца покупателя на него будет найти трудно, поэтому сами готовы платить часть зарплаты Коутиньо в случае его перехода в другой клуб. Сейчас футболист зарабатывает более 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц.
Интерес к хабвеку проявлял «Ньюкасл».
- «Бавария», за которую на правах аренды выступает бразилец, не будет выкупать Коутиньо у «Барселоны».
- Коутиньо в сезоне-2019/20 провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
- Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года.
Источник: The Telegraph