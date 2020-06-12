The Telegraph: «Барса» готова платить часть зарплаты Коутиньо в его новом клубе

«Барселона» не планирует продлевать контракт с полузащитником Филиппе Коутиньо, передает The Telegraph.

Каталонцы понимают, что при финансовых запросах бразильца покупателя на него будет найти трудно, поэтому сами готовы платить часть зарплаты Коутиньо в случае его перехода в другой клуб. Сейчас футболист зарабатывает более 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Интерес к хабвеку проявлял «Ньюкасл».