Туре – о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре пожаловался на расизм со стороны других людей.
«Африканское сообщество уже натерпелось. Расизм есть в реальной жизни. Каждый африканец, который едет на работу или в метро, сталкивается с людьми, которые негативно относятся к нему.
Они не знают, как сделать так, чтобы люди могли их услышать. День ото дня какие-то расистские оскорбления или просто негативное отношение», – сказал Туре.
- В 2013 году ЦСКА играл против «Манчестер Сити» в ЛЧ.
- Туре после игры заявил, что слышал расистские выкрики в свой адрес.
- ЦСКА был наказан несколькими матчами без зрителей.
Источник: «Чемпионат»