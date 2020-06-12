Туре – о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре пожаловался на расизм со стороны других людей.

«Африканское сообщество уже натерпелось. Расизм есть в реальной жизни. Каждый африканец, который едет на работу или в метро, сталкивается с людьми, которые негативно относятся к нему.

Они не знают, как сделать так, чтобы люди могли их услышать. День ото дня какие-то расистские оскорбления или просто негативное отношение», – сказал Туре.