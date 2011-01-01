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    Туре – о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»

    Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре пожаловался на расизм со стороны других людей.

    «Африканское сообщество уже натерпелось. Расизм есть в реальной жизни. Каждый африканец, который едет на работу или в метро, сталкивается с людьми, которые негативно относятся к нему.

    Они не знают, как сделать так, чтобы люди могли их услышать. День ото дня какие-то расистские оскорбления или просто негативное отношение», – сказал Туре.

    • В 2013 году ЦСКА играл против «Манчестер Сити» в ЛЧ.
    • Туре после игры заявил, что слышал расистские выкрики в свой адрес.
    • ЦСКА был наказан несколькими матчами без зрителей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4880

      Viper for CSKA 1 час назад

      Этот нытик уже задолбал. Яя Туре не с расизмом борется, он занимается бессмысленной демагогией, "пожалейкой", посредством которой он привлекает внимание к своей персоне. Хотя достаточно вспомнить, кто его агент, чтобы понять откуда он нахватался этого бреда. Своим бесконечным жалким нытьем только ненависть к темнокожим распространяет. Есть столько достойных, интеллектуальных и образованных темнокожих, но слышны только выкрики дураков и популистов, которые "провели в школе меньше времени, чем Грета Тунберг".

      2
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      Рейтинг: +1059

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Чернокожие - преступник. Они заслужили такой подход. И снова вместо того чтобы это исправлять, они грабят магазины. Палка на двух концах.

      0
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      Рейтинг: +39500

      portero 1 час назад

      едь к себе в Африку и борись за права белых, а так ты обыкновенный черный нацик.

      0
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      Рейтинг: +3407

      Борат 1 час назад

      Сидели бы в своей Африке и не высовывались !
      Ну разве что федун с гинером вас наловят ! Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +725

      кто там > Борат 1 час назад

      А федун с гинером когда малкома с сантосом ловили, клубы перепутали и в бакланник их притащили?)

      ПыСы ты глянь на стартовые составы ЦСКА, спартака и зенита) Теперь питер темнокажая футбольная столица России :DDD вираж прогнули и нагнули с их сказками про одних белых в составе))0 Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +720

      Oldtrafford83 > Борат 1 час назад

      Не смеши,привык пуха на себя накидывать,ты вообще в курсе что в Зене есть чернокожие игроки???

      1
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      Рейтинг: +239

      AleSan4es 2 часа назад

      Так и катитесь в Африку! В чем проблемы?

      2
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