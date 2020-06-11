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    Сeмин и Уткин – в списке личностей, вдохновляющих россиян

    Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос с целью выяснить, какие личности наиболее сильно вдохновляют жителей России.

    Возглавил рейтинг президент страны Владимир Путин. В топ-3 также вошли оппозиционер Алексей Навальный и глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Среди россиян в возрастной группе от 18 до 24 лет одним из тех, кто получил наибольшее количество упоминаний, стал журналист и видеоблогер Василий Уткин (менее 1%).

    Кроме того, 1 процент опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет поддержал кандидатуру бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сeмина.

    Источник: «Левада-центр»

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