Сeмин и Уткин – в списке личностей, вдохновляющих россиян

Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос с целью выяснить, какие личности наиболее сильно вдохновляют жителей России.

Возглавил рейтинг президент страны Владимир Путин. В топ-3 также вошли оппозиционер Алексей Навальный и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Среди россиян в возрастной группе от 18 до 24 лет одним из тех, кто получил наибольшее количество упоминаний, стал журналист и видеоблогер Василий Уткин (менее 1%).

Кроме того, 1 процент опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет поддержал кандидатуру бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сeмина.