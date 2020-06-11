Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, оценил возможное возвращение в московский клуб Вагнера Лава. По мнению функционера, бразилец может играть матч на высоком уровне не больше получаса.

«Возвращение Вагнера было бы очень интересным. Да, он потерял в скорости, но эту скорость он потерял довольно давно. А всe то, за счeт чего он играет сейчас, – идеальное понимание игровых эпизодов, техническое оснащение – всe при нeм, эти качества потерять невозможно.

Он очень здорово выглядел в «Антальяспоре», где я видел его живьeм, да и в «Коринтиансе», как говорят, он был достаточно хорош. Вагнер готов играть на высоком уровне 20-30 минут, и за это время он способен решить любой эпизод за счeт тех качеств, которые у него есть. А вот, например, Ахмед Муса, в отличие от Вагнера, когда потеряет в скорости, будет игроком ниже среднего», – сказал Яровинский.