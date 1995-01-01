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    Яровинский: «Вагнер Лав готов играть на высоком уровне 20-30 минут»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, оценил возможное возвращение в московский клуб Вагнера Лава. По мнению функционера, бразилец может играть матч на высоком уровне не больше получаса.

    «Возвращение Вагнера было бы очень интересным. Да, он потерял в скорости, но эту скорость он потерял довольно давно. А всe то, за счeт чего он играет сейчас, – идеальное понимание игровых эпизодов, техническое оснащение – всe при нeм, эти качества потерять невозможно.

    Он очень здорово выглядел в «Антальяспоре», где я видел его живьeм, да и в «Коринтиансе», как говорят, он был достаточно хорош. Вагнер готов играть на высоком уровне 20-30 минут, и за это время он способен решить любой эпизод за счeт тех качеств, которые у него есть. А вот, например, Ахмед Муса, в отличие от Вагнера, когда потеряет в скорости, будет игроком ниже среднего», – сказал Яровинский.

    • Возвращение Вагнера ожидалось на этой неделе.
    • С ЦСКА бразилец брал Кубок УЕФА.
    • Сейчас москвичи в таблице идут пятыми.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3257

      Давид59 55 минут назад

      20 минут? Не мало ли, чтобы миллионы платить?

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      Рейтинг: +501

      elessar arnor > Давид59 42 минуты назад

      эти 20 мин он не разом тратит, а отрезками, не забывай уровень нашего чемпионата, что дает коф 2.5 = 40-60 мин, достаточно

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