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  • РФС разрешил дозаявлять игроков в РПЛ. Вагнер Лав не попадает в эту категорию

РФС разрешил дозаявлять игроков в РПЛ. Вагнер Лав не попадает в эту категорию

9 июня 2020, 17:21
7

РФС принял решение разрешить клубам РПЛ дозаявлять игроков, но нападающий Вагнер Лав не подпадает под соответствующие пункты регламента.

«Мы приняли решение разрешить дозаявки, но они должны быть точечными. Это не открытие трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд и команд типа «Краснодар-2». Также дозаявлять игроков из школ. Несколько исключений сделали для возвращений из аренды.

Последний случай – потеря профессионального статуса клуба, например «Луч». Футболисты этого клуба могут заявиться в клубы РПЛ, или «Химки» или «Шинник». Ни один из этих пунктов не подходит для Вагнера Лава», – сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
  • Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.

РБК: ЦСКА временно отказался от идеи вернуть Вагнера Лава

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (7)
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Lester84
1591716736
Неужто в 36-летнем Вагнере увидели угрозу чемпионству Зенита?)))
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valkam72
1591718953
А вот если например Халк возвратился в синит, то его сразу бы разрешили дозаявить. Позор синитной голубятнице.
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BRO_football
1591724929
Бросать в бой Вагнера Лава сразу после приезда в Россию будет не правильно. Пусть адаптируется сначала и на тренировки сходит, а там видно будет. Тем более, что до начала нового сезона не так много осталось - чуть меньше 2 месяцев.
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vladimir-7
1591799299
Ну вот и продолжение дальнейшего обеспечения Зенита чемпионом, даже девяти очков опережения от ближайших соперников, не даёт спокойно спать РФС, ведь задачи Газпромом поставлены и их нужно выполнять, как с чемпионством в РПЛ, так и с кубком России. О каком укреплении соперников Зенита можно говорить. Нельзя.
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