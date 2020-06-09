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    РФС разрешил дозаявлять игроков в РПЛ. Вагнер Лав не попадает в эту категорию

    РФС принял решение разрешить клубам РПЛ дозаявлять игроков, но нападающий Вагнер Лав не подпадает под соответствующие пункты регламента.

    «Мы приняли решение разрешить дозаявки, но они должны быть точечными. Это не открытие трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд и команд типа «Краснодар-2». Также дозаявлять игроков из школ. Несколько исключений сделали для возвращений из аренды.

    Последний случай – потеря профессионального статуса клуба, например «Луч». Футболисты этого клуба могут заявиться в клубы РПЛ, или «Химки» или «Шинник». Ни один из этих пунктов не подходит для Вагнера Лава», – сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
    • Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.

    РБК: ЦСКА временно отказался от идеи вернуть Вагнера Лава

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4778

      Lester84 3 минуты назад

      Неужто в 36-летнем Вагнере увидели угрозу чемпионству Зенита?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина 18 минут назад

      Ган**НЫ... Вагнер лучший легионер за всю историю нашей дно лиги, для него исключение сделать можно было бы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2527

      Freyk > Фанат Рубина 2 минуты назад

      Сначала люди упрекают РФС в субъективизме, а потом предлагают дать преимущество одной из команд просто потому, что им нравится этот игрок. (мне он тоже если что нравится, но речь не об этом). Ну окей.

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