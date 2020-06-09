РФС разрешил дозаявлять игроков в РПЛ. Вагнер Лав не попадает в эту категорию

РФС принял решение разрешить клубам РПЛ дозаявлять игроков, но нападающий Вагнер Лав не подпадает под соответствующие пункты регламента.

«Мы приняли решение разрешить дозаявки, но они должны быть точечными. Это не открытие трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Мы разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд и команд типа «Краснодар-2». Также дозаявлять игроков из школ. Несколько исключений сделали для возвращений из аренды.

Последний случай – потеря профессионального статуса клуба, например «Луч». Футболисты этого клуба могут заявиться в клубы РПЛ, или «Химки» или «Шинник». Ни один из этих пунктов не подходит для Вагнера Лава», – сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.

Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.

РБК: ЦСКА временно отказался от идеи вернуть Вагнера Лава