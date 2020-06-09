РБК: ЦСКА временно отказался от идеи вернуть Вагнера Лава

Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится под угрозой срыва, сообщает РБК.
В московском клубе отказались от планов подписать в ближайшее время контракт с бразильцем, так как проект регламента РФС по завершению сезона не предусматривает заявки свободных агентов на оставшиеся до конца турнира матчи.
Если ЦСКА подпишет Вагнера Лава сейчас, он не сможет помочь команде в оставшихся 8 турах этого сезона РПЛ.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
- Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.
Источник: РБК