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РБК: ЦСКА временно отказался от идеи вернуть Вагнера Лава

9 июня 2020, 15:36
17

Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится под угрозой срыва, сообщает РБК.

В московском клубе отказались от планов подписать в ближайшее время контракт с бразильцем, так как проект регламента РФС по завершению сезона не предусматривает заявки свободных агентов на оставшиеся до конца турнира матчи.

Если ЦСКА подпишет Вагнера Лава сейчас, он не сможет помочь команде в оставшихся 8 турах этого сезона РПЛ.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
  • Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (17)
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vladimir-7
1591706413
Всё в России по армянски.
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AleSan4es
1591706814
Был бы на месте коней бомжеград, продумали бы отмазку что бы обойти и учавствовал) поэтому и футбол потерян, щас вон еще и космос потеряем
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DOCTOR PENALTY
1591707239
Всё прошло, как с белых яблонь дым...
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кто там
1591707418
Да нет уже команды ЦСКА( от той великой команды ничего не осталось, только труп именем насилуют и кучка пидоров терпил болел их поддерживает. Уже вторник, а до сих пор не объявили о его подписании.
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кто там
1591710084
vlad10180v ****
Ответить
кто там
1591710299
jengais ****
Ответить
NewLife
1591711425
Вагнера оставьте у генерала Хафтара в Ливии, верните Love.
Ответить
Lester84
1591716897
Вот я не пойму в чем прикол. Решили один месяц сэкономить на зарплате? Ну пускай играть не будет, но хотя бы будет тренироваться с командой, связи наигрывать. Тут в течении одного месяца закончится сезон, а перерыв маленький - там уже и новый сезон. Не понимаю
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Lester84
1591717029
А вообще пора бы привыкнуть, когда пишут, что нападающий на 99% уже в ЦСКА - это все вилами по воде. Про Комличенко тоже писали, что на 99% трансфер решен
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