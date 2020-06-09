РБК: ЦСКА временно отказался от идеи вернуть Вагнера Лава

Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится под угрозой срыва, сообщает РБК.

В московском клубе отказались от планов подписать в ближайшее время контракт с бразильцем, так как проект регламента РФС по завершению сезона не предусматривает заявки свободных агентов на оставшиеся до конца турнира матчи.

Если ЦСКА подпишет Вагнера Лава сейчас, он не сможет помочь команде в оставшихся 8 турах этого сезона РПЛ.