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    РБК: ЦСКА временно отказался от идеи вернуть Вагнера Лава

    Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится под угрозой срыва, сообщает РБК.

    В московском клубе отказались от планов подписать в ближайшее время контракт с бразильцем, так как проект регламента РФС по завершению сезона не предусматривает заявки свободных агентов на оставшиеся до конца турнира матчи.

    Если ЦСКА подпишет Вагнера Лава сейчас, он не сможет помочь команде в оставшихся 8 турах этого сезона РПЛ.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
    • Ожидалось, что 8-9 июня игрок сообщит о возвращении в Россию.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16993

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Всё прошло, как с белых яблонь дым...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      AleSan4es 8 минут назад

      Был бы на месте коней бомжеград, продумали бы отмазку что бы обойти и учавствовал) поэтому и футбол потерян, щас вон еще и космос потеряем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11287

      vladimir-7 15 минут назад

      Всё в России по армянски.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1671

      neim > vladimir-7 1 минуту назад

      Да. И Арарат здесь не при чём !

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