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    Семин показал первую футболку, созданную московским брендом при его участии

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в инстаграме опубликовал фото в футболке, созданной московским брендом «Олово». На майке изображен силуэт Семина.

    «Дорогие друзья! Наша первая футболка готова! Мы очень довольны! Хочется скорее поделиться результатом моей работы вместе с командой «Олово», – написал специалист.

    Ранее Семин сообщил, что начал участвовать в выпуске спортивной одежды. Соучередитель – бренд «Олово».

    • 30 мая Семин покинул «Локомотив».
    • Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
    • С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.

    text

    Публикация от text (@seminup) 8 Июн 2020 в 5:44 PDT

    Источник: инстаграм Юрия Семина

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