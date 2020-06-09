Семин показал первую футболку, созданную московским брендом при его участии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в инстаграме опубликовал фото в футболке, созданной московским брендом «Олово». На майке изображен силуэт Семина.
«Дорогие друзья! Наша первая футболка готова! Мы очень довольны! Хочется скорее поделиться результатом моей работы вместе с командой «Олово», – написал специалист.
Ранее Семин сообщил, что начал участвовать в выпуске спортивной одежды. Соучередитель – бренд «Олово».
- 30 мая Семин покинул «Локомотив».
- Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
- С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Юрия Семина