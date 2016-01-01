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    В РПЛ разрешили пять замен, в Кубке России – шесть

    Пресс-служба РФС сообщила, что на исполкоме принято решение о проведении пяти замен в матчах Российской Премьер-лиги и Кубка России.

    «В РПЛ и Кубке России команды смогут осуществить по пять замен в матче. При этом у них будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве

    В дополнительное время матчей Кубка России у каждой команды появляется дополнительная шестая замена и дополнительная четвертая возможность по ходу матча сделать перестановки. Также замены могут быть сделаны в перерыве между основным и дополнительным временем матча и в перерыве между таймами дополнительного времени», – говорится в сообщении.

    Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14992

      bset 21 минуту назад

      Ну в ЦСКА обойдутся 2-3 заменами))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11287

      vladimir-7 1 час назад

      Нужно подробно и доступно расписать это в Положении, чтобы не было
      разночтений и разногласий.

      0
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