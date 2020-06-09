В РПЛ разрешили пять замен, в Кубке России – шесть

Пресс-служба РФС сообщила, что на исполкоме принято решение о проведении пяти замен в матчах Российской Премьер-лиги и Кубка России.

«В РПЛ и Кубке России команды смогут осуществить по пять замен в матче. При этом у них будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве

В дополнительное время матчей Кубка России у каждой команды появляется дополнительная шестая замена и дополнительная четвертая возможность по ходу матча сделать перестановки. Также замены могут быть сделаны в перерыве между основным и дополнительным временем матча и в перерыве между таймами дополнительного времени», – говорится в сообщении.

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