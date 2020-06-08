Goal: Мората – новая трансферная цель «Интера»

«Интер» продолжает искать нападающего, который сможет заменить Лаутаро Мартинеса в случае его ухода в «Барселону».

По информации Goal.com, новой трансферной целью миланского клуба стал форвард «Атлетико» Альваро Мората.

Сообщается, что «Интер» переключил внимание на испанца после срыва переговоров по другим кандидатурам – Эдинсона Кавани («ПСЖ»), Дриса Мертенса («Наполи») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).