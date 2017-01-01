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    Goal: Мората – новая трансферная цель «Интера»

    «Интер» продолжает искать нападающего, который сможет заменить Лаутаро Мартинеса в случае его ухода в «Барселону».

    По информации Goal.com, новой трансферной целью миланского клуба стал форвард «Атлетико» Альваро Мората.

    Сообщается, что «Интер» переключил внимание на испанца после срыва переговоров по другим кандидатурам – Эдинсона Кавани («ПСЖ»), Дриса Мертенса («Наполи») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).

    • Рыночная стоимость Мораты – 36 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок забил 12 голов и сделал три ассиста в 32 матчах в составе «Атлетико».

    Источник: Goal.com

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