Goal: Мората – новая трансферная цель «Интера»

«Интер» продолжает искать нападающего, который сможет заменить Лаутаро Мартинеса в случае его ухода в «Барселону».
По информации Goal.com, новой трансферной целью миланского клуба стал форвард «Атлетико» Альваро Мората.
Сообщается, что «Интер» переключил внимание на испанца после срыва переговоров по другим кандидатурам – Эдинсона Кавани («ПСЖ»), Дриса Мертенса («Наполи») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).
- Рыночная стоимость Мораты – 36 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок забил 12 голов и сделал три ассиста в 32 матчах в составе «Атлетико».
Источник: Goal.com