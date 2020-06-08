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  • Черчесов: «Не сомневаюсь, что зарубежные клубы проявляют интерес к разным игрокам сборной России»

Черчесов: «Не сомневаюсь, что зарубежные клубы проявляют интерес к разным игрокам сборной России»

8 июня 2020, 10:38
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему перехода российских футболистов в европейские клубы.

– Вам как главному тренеру сборной хотелось бы, чтобы в команде было побольше легионеров из ведущих европейских чемпионатов? Пока таких только двое – Черышев да Головин.

– Для меня в большей степени важно не то, где играет наш футболист, а то, как он играет. А проблем с тем, чтобы посмотреть на игрока вживую, у меня никогда не будет. Если Газинский играет сейчас в Краснодаре, я готов слетать туда. Если Газинский вдруг переедет в Милан, то и туда ведь тоже летают самолеты. Сейчас, может, и нет, но границы-то скоро откроют (смеется).

Я никогда не делил и не делю игроков сборной на «россиян» и «легионеров», для меня они все наши! Другое дело, что каждый уезжающий за границу футболист должен внутренне быть к этому готов. Должен быть готов к жесткой конкуренции и к тому, что на первом этапе могут возникнуть проблемы с адаптацией, чего не надо бояться. По себе помню, что на первых порах случаются трудности, есть критика в твой адрес, но если ты внутренне готов к зарубежному испытанию, то должен через это пройти – вне зависимости от возраста.

Да, Головину должно быть вроде бы проще из-за возраста, чем Смолову. Но, с другой стороны, у того же Смолова уже был опыт выступления в Голландии, причем в возрасте нынешнего Головина. Если Смолов внутренне заряжен на борьбу за место под испанским солнцем и не отступит перед неизбежными трудностями, то может влиться в компанию к Головину и Черышеву.

Не сомневаюсь, что зарубежные клубы проявляют интерес к разным игрокам сборной России, но подчеркну свою мысль: уезжать надо по внутреннему убеждению, а не из-за моды или под напором агентов. Вернее, уехать-то можно, но вот задержаться в топ-чемпионате будет сложно, если ты сам внутренне не созрел для отъезда.

Источник: «Деловой Петербург»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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vladimir-7
1591605086
Как без особых проблем сыграться в европейском топ-клубе лучше посоветоваться с Черышевым или Павлюченко, которые на себе испытали все трудности при переходе, а не у Черчесова.
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Давид59
1591608088
Речь правильная, но пустая. Глаголит известные истины. Деньги получает нехилые - вот и надо что-то делать
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paracetamol
1591617990
А это зачем?
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Plyash
1591628815
Мы думаем,что Стас Заслуженный тренер России,а он, похоже,Заслуженный словоблуд России.Так правильнее и честнее будет.
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nemolod
1591642393
Ага,только интерес и проявляют,только покупать почему-то гн торопятся!
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