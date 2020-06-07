Андрей Мостовой: «В Сочи нет культуры боления. Некоторые даже не знают, что здесь есть футбол»

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой, права на которого, принадлежат «Зениту», поделился впечатлениями о сочинских болельщиках.

«Здесь отличная спортивная инфраструктура, современные объекты, но нет культуры боления, как в крупнейших футбольных городах страны.

Помню, как-то мы играли против «Оренбурга», после матча по дороге домой беру такси. Я в спортивном костюме «Сочи», а таксист меня спрашивает: «Что, футбол был? И кто играл?». Я ему: «Сочи» — «Оренбург». А он с удивлением: «У нас тут и футбол есть? Даже не знал!»

Никак такого не ожидал. Все-таки в Сочи команда Премьер-лиги есть, в ней известные футболисты играют. Я себя не имею в виду. Может, этот таксист — исключение из правил, один из немногих, кто не увлекается футболом. Но такая вот история была.

Думаю, многое зависит от нашей игры. Если «Сочи» будет играть зрелищнее и успешнее, то и болельщиков на трибунах и в городе станет больше. Мы постараемся», – рассказал Мостовой.