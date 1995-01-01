Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Андрей Мостовой: «В Сочи нет культуры боления. Некоторые даже не знают, что здесь есть футбол»

    Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой, права на которого, принадлежат «Зениту», поделился впечатлениями о сочинских болельщиках.

    «Здесь отличная спортивная инфраструктура, современные объекты, но нет культуры боления, как в крупнейших футбольных городах страны.

    Помню, как-то мы играли против «Оренбурга», после матча по дороге домой беру такси. Я в спортивном костюме «Сочи», а таксист меня спрашивает: «Что, футбол был? И кто играл?». Я ему: «Сочи» — «Оренбург». А он с удивлением: «У нас тут и футбол есть? Даже не знал!»

    Никак такого не ожидал. Все-таки в Сочи команда Премьер-лиги есть, в ней известные футболисты играют. Я себя не имею в виду. Может, этот таксист — исключение из правил, один из немногих, кто не увлекается футболом. Но такая вот история была.

    Думаю, многое зависит от нашей игры. Если «Сочи» будет играть зрелищнее и успешнее, то и болельщиков на трибунах и в городе станет больше. Мы постараемся», – рассказал Мостовой.

    • Рестарт РПЛ намечен на 19 июня. «Сочи» занимает в турнирной таблице 12-е место.
    • Мостовой провел в текущем чемпионате 20 игр, отметившись шестью забитыми мячами.

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +721

      кто там 4 минуты назад

      А Федька Чалов - нападающий 5 мячей и 3 паса сделал за бОльшее количество игр.
      И стоит 30 млн.
      У - уровень.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76858
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru