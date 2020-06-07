Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Андрей Мостовой: «В Сочи нет культуры боления. Некоторые даже не знают, что здесь есть футбол»

Андрей Мостовой: «В Сочи нет культуры боления. Некоторые даже не знают, что здесь есть футбол»

7 июня 2020, 20:38
11

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой, права на которого, принадлежат «Зениту», поделился впечатлениями о сочинских болельщиках.

«Здесь отличная спортивная инфраструктура, современные объекты, но нет культуры боления, как в крупнейших футбольных городах страны.

Помню, как-то мы играли против «Оренбурга», после матча по дороге домой беру такси. Я в спортивном костюме «Сочи», а таксист меня спрашивает: «Что, футбол был? И кто играл?». Я ему: «Сочи» — «Оренбург». А он с удивлением: «У нас тут и футбол есть? Даже не знал!»

Никак такого не ожидал. Все-таки в Сочи команда Премьер-лиги есть, в ней известные футболисты играют. Я себя не имею в виду. Может, этот таксист — исключение из правил, один из немногих, кто не увлекается футболом. Но такая вот история была.

Думаю, многое зависит от нашей игры. Если «Сочи» будет играть зрелищнее и успешнее, то и болельщиков на трибунах и в городе станет больше. Мы постараемся», – рассказал Мостовой.

  • Рестарт РПЛ намечен на 19 июня. «Сочи» занимает в турнирной таблице 12-е место.
  • Мостовой провел в текущем чемпионате 20 игр, отметившись шестью забитыми мячами.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Сочи Мостовой Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1591551819
А Федька Чалов - нападающий 5 мячей и 3 паса сделал за бОльшее количество игр. И стоит 30 млн. У - уровень.
Ответить
Бухбух
1591552187
Такими вью наши футболеры еще больше настраивают болел против себя. Вы играйте лучше так, как зарабатываете, и тогда о Вас будут все знать.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1591553793
Андрюха, это же Сочи! Там народ болеет только по утрам с похмелья.)
Ответить
vmonomah17
1591556273
В Сочи следят только за армянским чемпионатом)))
Ответить
Hektor 84
1591574126
В Сочи жители даже если и будут знать что в городе есть команда премьер лиги на футбол всё равно не пойдут. Не футбольный город и футбольным ни когда не станет. Знаю не по наслышке, у меня родня в Сочи живет, бываю там каждый год. И уверяю там не то что футболом, даже спортивными новостями не интересуются.
Ответить
Axe111
1591592936
Пфф Америку открыл,кому он там нужен
Ответить
Из Твери Леха
1591593679
Недолго этому образованию существовать. Пару лет и прикроют.
Ответить
paracetamol
1591618243
Привыкнут, ходили же на Жемчужину!
Ответить
Главные новости
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
Определен лучший форвард России
08:49
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
11
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
3
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
21
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
6
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+