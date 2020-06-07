UOL: мошенники воспользовались личными данными Неймара в попытке получить 600 тысяч от государства

У нападающего «ПСЖ» Неймара украли удостоверение личности. С его помощью мошенники пытались получить от государства 600 тысяч долларов в качестве материальной помощи.
Сторона футболиста утверждает, что запрос был отправлен злоумышленниками, сообщает UOL. Деньги им перечислены не были.
- Неймар не играет с марта.
- Его «ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.
- В последнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 24 матча, забил 18 голов, сделал девять результативных пасов.
Источник: UOL
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