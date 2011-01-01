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    UOL: мошенники воспользовались личными данными Неймара в попытке получить 600 тысяч от государства

    У нападающего «ПСЖ» Неймара украли удостоверение личности. С его помощью мошенники пытались получить от государства 600 тысяч долларов в качестве материальной помощи.

    Сторона футболиста утверждает, что запрос был отправлен злоумышленниками, сообщает UOL. Деньги им перечислены не были.

    • Неймар не играет с марта.
    • Его «ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.
    • В последнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 24 матча, забил 18 голов, сделал девять результативных пасов.

    Источник: UOL

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +721

      кто там 1 час назад

      Ну хоть мошенники, я то подумал дело пригожина растёт.

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