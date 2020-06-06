«Эвертон» готов летом подписать Тиаго Силву

«Эвертон» готов летом заключить контракт с защитником Тиаго Силвой, информирует Le10sport. У бразильца истекает соглашение с «ПСЖ».
В мае сообщалось, что 35-летний футболист может продлить контракт с французской командой. Парижане опасаются не найти за лето Силве замену.
- Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года.
- За это время он провел 310 матчей, забил 17 голов и сделал пять ассистов.
- В 2005 году Силва принадлежал «Динамо».
Источник: Le10sport
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