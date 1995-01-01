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    «Эвертон» готов летом подписать Тиаго Силву

    «Эвертон» готов летом заключить контракт с защитником Тиаго Силвой, информирует Le10sport. У бразильца истекает соглашение с «ПСЖ».

    В мае сообщалось, что 35-летний футболист может продлить контракт с французской командой. Парижане опасаются не найти за лето Силве замену.

    • Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года.
    • За это время он провел 310 матчей, забил 17 голов и сделал пять ассистов.
    • В 2005 году Силва принадлежал «Динамо».

    Источник: Le10sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10133

      Cules2013 58 минут назад

      Ну и зачем этот пенсионер Эвертону? А з/п будет ого-го. И через года 2 карьеру завершит)

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