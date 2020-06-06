«Эвертон» готов летом подписать Тиаго Силву

«Эвертон» готов летом заключить контракт с защитником Тиаго Силвой, информирует Le10sport. У бразильца истекает соглашение с «ПСЖ».

В мае сообщалось, что 35-летний футболист может продлить контракт с французской командой. Парижане опасаются не найти за лето Силве замену.