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Foot Mercato: Тиаго Силва близок к продлению контракта с «ПСЖ»

14 мая 2020, 22:57

«ПСЖ» решил продлить соглашение с центральным защитником Тиаго Силвой, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане передумали расставаться с 35-летним футболистом, поскольку в условиях кризиса будет сложно подобрать ему адекватную замену.

Стороны ведут переговоры о заключении контракта до 2021 года с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата бразильца (14 миллионов евро) по условиям нового договора значительно снизится.

Действующее соглашение между игроком и клубом истекает 30 июня.

  • Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года.
  • За это время он провел 310 матчей, забил 17 голов и сделал пять ассистов.

Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 ПСЖ Силва Тиаго
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