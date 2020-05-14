Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Foot Mercato: Тиаго Силва близок к продлению контракта с «ПСЖ»

    «ПСЖ» решил продлить соглашение с центральным защитником Тиаго Силвой, сообщает Foot Mercato.

    По информации источника, парижане передумали расставаться с 35-летним футболистом, поскольку в условиях кризиса будет сложно подобрать ему адекватную замену.

    Стороны ведут переговоры о заключении контракта до 2021 года с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата бразильца (14 миллионов евро) по условиям нового договора значительно снизится.

    Действующее соглашение между игроком и клубом истекает 30 июня.

    • Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года.
    • За это время он провел 310 матчей, забил 17 голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2020 22:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76628
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru