Foot Mercato: Тиаго Силва близок к продлению контракта с «ПСЖ»

«ПСЖ» решил продлить соглашение с центральным защитником Тиаго Силвой, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, парижане передумали расставаться с 35-летним футболистом, поскольку в условиях кризиса будет сложно подобрать ему адекватную замену.
Стороны ведут переговоры о заключении контракта до 2021 года с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата бразильца (14 миллионов евро) по условиям нового договора значительно снизится.
Действующее соглашение между игроком и клубом истекает 30 июня.
- Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года.
- За это время он провел 310 матчей, забил 17 голов и сделал пять ассистов.
Источник: Foot Mercato