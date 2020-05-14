Foot Mercato: Тиаго Силва близок к продлению контракта с «ПСЖ»

«ПСЖ» решил продлить соглашение с центральным защитником Тиаго Силвой, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане передумали расставаться с 35-летним футболистом, поскольку в условиях кризиса будет сложно подобрать ему адекватную замену.

Стороны ведут переговоры о заключении контракта до 2021 года с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата бразильца (14 миллионов евро) по условиям нового договора значительно снизится.

Действующее соглашение между игроком и клубом истекает 30 июня.