«Чемпионат»: помимо ЦСКА на Вагнера претендуют еще три клуба

ЦСКА столкнулся с конкуренцией в стремлении подписать форварда Вагнера Лава. На игрока претендуют еще три клуба, включая бразильский «Крузейро», пишет «Чемпионат».
«Коринтианс» сообщал, что Вагнер уже принял предложение другого клуба. Игрок должен рассказать о своем будущем в понедельник, 8 июня.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
Источник: «Чемпионат»