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    «Чемпионат»: помимо ЦСКА на Вагнера претендуют еще три клуба

    ЦСКА столкнулся с конкуренцией в стремлении подписать форварда Вагнера Лава. На игрока претендуют еще три клуба, включая бразильский «Крузейро», пишет «Чемпионат».

    «Коринтианс» сообщал, что Вагнер уже принял предложение другого клуба. Игрок должен рассказать о своем будущем в понедельник, 8 июня.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +57280

      Chernyi Lis 17 секунд назад

      все таки он не показывает того чего ждет сегодняшний футбол в мире..спиной к сопернику принимать мяч и падать рывком в зону..это у него уже привыкшая техника..( но а так быстрый как и все другие..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1204

      evgevg13 23 минуты назад

      кому нужен этот пенсионеро???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15522

      sssrspartak 40 минут назад

      Я ЗА СПАРТАК КОНЕЧНО!УВАЖАЮ ДРУГИЕ КЛУБЫ!УСИЛИЯМИ ПДРАСТОФ АЛАРМОБОРАТОВЫХ,КОТОРЫЙ ТОПЯТ ЗЕНИТ!ОНИ СВОЕ ПОЧТИ ДОБИЛИСЬ!МНОГИЕ НЕ ЛЮБЯТ ЗЕНИТ!НО БУДЕМ СПРАВЕДЛИВЫ !ХОЧЕТСЯ КРАСИВОГО ФУТБОЛА!ЧИСТОТЫ ЗДЕСЬ!НОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ!ЭТИ ГЫГЫСТЫ ВСЕ ПОГАНЯТ!АДМИНЫ!МОЖ УБЕРЕТЕ ЭТИХ

      -2
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      Рейтинг: +23532

      zra78 > sssrspartak 20 минут назад

      Ты похож на Дон Кихота....

      7
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      Рейтинг: +15522

      sssrspartak > zra78 13 минут назад

      Я ПРОСТО ХОЧУ БОМБАРДИР ДО ПРИХОДА АЛАРМОБОРАТОВСКИХ ЧМОШНИКОВ!Т.Е ГДЕ ТО ДО СЕНТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА!

      0
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      Рейтинг: +1436

      Genz 1 час назад

      ЦСКА больше даст Вагнеру.

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