«Чемпионат»: помимо ЦСКА на Вагнера претендуют еще три клуба

ЦСКА столкнулся с конкуренцией в стремлении подписать форварда Вагнера Лава. На игрока претендуют еще три клуба, включая бразильский «Крузейро», пишет «Чемпионат».

«Коринтианс» сообщал, что Вагнер уже принял предложение другого клуба. Игрок должен рассказать о своем будущем в понедельник, 8 июня.