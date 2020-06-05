Дюков – о кризисе: «Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства»

Глава РФС Александр Дюков рассказал о последствиях пандемии коронавируса для российского футбола.

«Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства.

Ряд организаций вынуждены остановить свою деятельность, сократить часть сотрудников. Это коснулось и других субъектов футбола – региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Игроки старались поддерживать форму, тренеры – удаленно руководить. Но мы понимаем, что это не может быть заменой полноценному тренировочному процессу, это начало оказывать влияние на уровень готовности и мастерства наших спортсменов», – сказал Дюков.

Вынужденная пауза в РПЛ длится с середины марта.

Возобновление турнира запланировано на 19 июня.

Завершиться российский чемпионат должен 22 июля.

Дюков: «Проведение матча РПЛ со зрителями необязательно. Это будет зависеть от состояния в регионе»