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    Дюков: «Проведение матча РПЛ со зрителями необязательно. Это будет зависеть от состояния в регионе»

    Глава РФС Александр Дюков заявил, что проведение матчей РПЛ со зрителями на трибунах не является обязательным.

    «Регламент содержит четкие протоколы действий в каждой ситуации. Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе», – сказал Дюков.

    • Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ в присутствии болельщиков.
    • Заполняемость стадиона должна быть не более 10 процентов от вместимости.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4085

      Alekxei Z. 1 час назад

      Для некоторых клубов и 10 % недостижимая цель.

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      Рейтинг: +891

      фанат джигурды 1 час назад

      Не пойму почему манекены вокруг.
      Я теряюсь в догадках, а там за окном
      То ли вымерли все неожиданно вдруг,
      То ли люди обходят невзрачный мой дом (с)
      Не пойму почему манекены вокруг.
      Мое время крадет бремя творческих мук.
      Иногда сниться мне что я создал их сам,
      И что люди они, но не верю я снам. (с)

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      Рейтинг: +11195

      vladimir-7 1 час назад

      Кто настаивает на 10%, тем и платить зарплату в 10%.

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