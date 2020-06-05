Дюков: «Проведение матча РПЛ со зрителями необязательно. Это будет зависеть от состояния в регионе»

Глава РФС Александр Дюков заявил, что проведение матчей РПЛ со зрителями на трибунах не является обязательным.

«Регламент содержит четкие протоколы действий в каждой ситуации. Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе», – сказал Дюков.