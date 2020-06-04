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    «Локомотив» хочет продлить контракт с Кверквелией

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может остаться в клубе.

    По информации Sport24, московский клуб заинтересован продлить контракт с футболистом. Сам Кверквелия также хочет продолжить карьеру в «Локомотиве». На сегодняшний день предложений по трансферу игрока не поступало.

    Контракт защитника истекает летом 2021 года. Сообщалось, что «Локомотив» продаст футболиста – на него претендовали «Краснодар», «Ростов» и «Ротор».

    • В текущем сезоне 28-летний Кверквелия из-за травм провел всего шесть матчей.
    • «Локомотив» идет в РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

    Источник: Sport24

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