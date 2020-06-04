«Локомотив» хочет продлить контракт с Кверквелией

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может остаться в клубе.

По информации Sport24, московский клуб заинтересован продлить контракт с футболистом. Сам Кверквелия также хочет продолжить карьеру в «Локомотиве». На сегодняшний день предложений по трансферу игрока не поступало.

Контракт защитника истекает летом 2021 года. Сообщалось, что «Локомотив» продаст футболиста – на него претендовали «Краснодар», «Ростов» и «Ротор».