Малафеев: «Сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал уголовное преступление 2018 года, совершенное Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Они избили двух человек в Москве.

«Я понимал, насколько неоднозначно выглядит ситуация с Кокориным и Мамаевым. Понятно, что они виноваты, но насколько справедливо наказание… Недаром сейчас проходят апелляции. Понятно, что если я иду по улице, а меня кто-то провоцирует, обзывает, толкает, то я как человек, занимающийся единоборствами, начал защищаться, нанeс ряд повреждений. На камере не видно и не слышно, о чeм говорится. Он идeт и пишет заявление, в котором говорится, что он шeл по улице, пожелал хорошего дня, а я его избил.

Люди ошибаются, делают ошибки, они должны нести наказание. Но мы должны быть милосердны, это была показательная порка для народа. Обидно, что Саша потерял столько времени, за время которого мог показывать качественный футбол. Я пообщался со своим помощником, и мы проговорили, каким образом мы можем поддержать Сашу. Я закупил продукты, оформили посылку, написали несколько слов поддержки. Он ответил, в интервью потом сказал, что ему было приятно. Я был одним из многих, кто писал такие письма. Но приятно, что он это помнит», – сказал Малафеев.