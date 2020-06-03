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  • Малафеев: «Сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа»

Малафеев: «Сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа»

3 июня 2020, 21:15
20

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал уголовное преступление 2018 года, совершенное Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Они избили двух человек в Москве.

«Я понимал, насколько неоднозначно выглядит ситуация с Кокориным и Мамаевым. Понятно, что они виноваты, но насколько справедливо наказание… Недаром сейчас проходят апелляции. Понятно, что если я иду по улице, а меня кто-то провоцирует, обзывает, толкает, то я как человек, занимающийся единоборствами, начал защищаться, нанeс ряд повреждений. На камере не видно и не слышно, о чeм говорится. Он идeт и пишет заявление, в котором говорится, что он шeл по улице, пожелал хорошего дня, а я его избил.

Люди ошибаются, делают ошибки, они должны нести наказание. Но мы должны быть милосердны, это была показательная порка для народа. Обидно, что Саша потерял столько времени, за время которого мог показывать качественный футбол. Я пообщался со своим помощником, и мы проговорили, каким образом мы можем поддержать Сашу. Я закупил продукты, оформили посылку, написали несколько слов поддержки. Он ответил, в интервью потом сказал, что ему было приятно. Я был одним из многих, кто писал такие письма. Но приятно, что он это помнит», – сказал Малафеев.

  • Кокорин и Мамаев провели за решеткой 11 месяцев.
  • Оба игрока сейчас выступают в РПЛ.
  • Малафеев не работает в «Зените» с прошлой недели.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Сочи Малафеев Вячеслав Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1591210607
и что? Малафеев верит что их действительно сурово наказали?
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G.P.
1591213339
Ну, и при чём тут народ? Если уж это действительно сигнал, то явно не в сторону народа, ибо эти двое от обычного народа отстоят довольно далеко.
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VVM1964
1591221162
День воспоминаний от Малофеева ((((((
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B.G.
1591223911
...при чем тут народ?
Ответить
paracetamol
1591249399
Это точно, армянская следственная мафия против русского народа!
Ответить
Kollljan
1591249684
Неужели не понятно? Народ чиновников трогать не моги! Даже если чиновник плюет людям в лицо, хамит нецензурно, срёт на голову, - он неприкосновенен! Вот так.
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Иван Петров 1986
1591254812
А народ тут причем? Бандиты должны сидеть в тюрьме.
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general.lizyukov
1591260297
Слава, по секрету: закон и справедливость - разное. Тока ты никому!!! Д.б.! (С)
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TOT26
1591285941
Кого то и за меньшее сажают, а многим богатечм и большее прощают. Просто о кока и мамай не на того прыгнули, а так бы откупились, уроды.
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zigbert
1591299329
Сказать что они не заслужили такого наказания нельзя. Но если бы вместо Пака был менее значимый чиновник, для фигурантов этого дела все могло получится значительно мягче.
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