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    Малафеев: «Сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал уголовное преступление 2018 года, совершенное Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Они избили двух человек в Москве.

    «Я понимал, насколько неоднозначно выглядит ситуация с Кокориным и Мамаевым. Понятно, что они виноваты, но насколько справедливо наказание… Недаром сейчас проходят апелляции. Понятно, что если я иду по улице, а меня кто-то провоцирует, обзывает, толкает, то я как человек, занимающийся единоборствами, начал защищаться, нанeс ряд повреждений. На камере не видно и не слышно, о чeм говорится. Он идeт и пишет заявление, в котором говорится, что он шeл по улице, пожелал хорошего дня, а я его избил.

    Люди ошибаются, делают ошибки, они должны нести наказание. Но мы должны быть милосердны, это была показательная порка для народа. Обидно, что Саша потерял столько времени, за время которого мог показывать качественный футбол. Я пообщался со своим помощником, и мы проговорили, каким образом мы можем поддержать Сашу. Я закупил продукты, оформили посылку, написали несколько слов поддержки. Он ответил, в интервью потом сказал, что ему было приятно. Я был одним из многих, кто писал такие письма. Но приятно, что он это помнит», – сказал Малафеев.

    • Кокорин и Мамаев провели за решеткой 11 месяцев.
    • Оба игрока сейчас выступают в РПЛ.
    • Малафеев не работает в «Зените» с прошлой недели.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2045

      кошмарик 43 минуты назад

      и что? Малафеев верит что их действительно сурово наказали?

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      Рейтинг: +1338

      Cleaner 1 час назад

      Не соглашусь с Малафеевым. "Сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для" других спортсменов. Сигнал. Ясный и однозначный. Что будете быковать - будете наказаны вот так, как эти два футболиста. И что пофиг суду ваши миллионы и адвокаты.

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      Рейтинг: +3167

      Hektor 84 > Cleaner 43 минуты назад

      Я вот тоже считаю, что скорее это был пример для многих наших кривоногих футболистов россиян. Что не надо выпендриваться, получаешь миллионы, светишься на экране, должен подавать правильный пример для подрастающего поколения.

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      Рейтинг: +135

      G.P. > Hektor 84 3 минуты назад

      Всё верно говорите, товарищи!

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      Рейтинг: +274

      Puddle 1 час назад

      Да, чтобы хряков порадовать! Чтобы хрюкали и визжали от счастья

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