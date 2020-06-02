Болельщиков не пустят на матчи РПЛ без масок и перчаток

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что вход болельщиков на матчи РПЛ будет осуществляться только при наличии масок и перчаток.

«Задачей Минспорта является организация и проведение соревнований. Возобновление РПЛ – это наша общая победа – правительства, РФС при поддержке Роспотребнадзора. Эту модель будем рекомендовать для других видов спорта. Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня. При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», – сказал Матыцин.

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