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    Болельщиков не пустят на матчи РПЛ без масок и перчаток

    Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что вход болельщиков на матчи РПЛ будет осуществляться только при наличии масок и перчаток.

    «Задачей Минспорта является организация и проведение соревнований. Возобновление РПЛ – это наша общая победа – правительства, РФС при поддержке Роспотребнадзора. Эту модель будем рекомендовать для других видов спорта. Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня. При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

    Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», – сказал Матыцин.

    Вице-премьер Чернышенко: РПЛ возобновится 19 июня

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: -116

      Аденн 6 минут назад

      а болел помоечноо бЗянита еще и хлоркой будут посыпать. бу-га-га

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