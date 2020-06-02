Вице-премьер Чернышенко: РПЛ возобновится 19 июня

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что чемпионат России возобновится 19 июня.

«Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре», – сказал Чернышенко.

Ранее исполком РФС принял решение, что РПЛ, приостановленная в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

Сезон в ФНЛ и ПФЛ решили не доигрывать. Эти турниры завершены по состоянию на 17 марта.

В Премьер-лиге осталось провести восемь туров.

Сейчас в первенстве с 9-очковым преимуществом лидирует «Зенит».

⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены