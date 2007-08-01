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    Вице-премьер Чернышенко: РПЛ возобновится 19 июня

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что чемпионат России возобновится 19 июня.

    «Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре», – сказал Чернышенко.

    • Ранее исполком РФС принял решение, что РПЛ, приостановленная в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
    • Сезон в ФНЛ и ПФЛ решили не доигрывать. Эти турниры завершены по состоянию на 17 марта.
    • В Премьер-лиге осталось провести восемь туров.
    • Сейчас в первенстве с 9-очковым преимуществом лидирует «Зенит».

    ⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены

    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

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      -1
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      Рейтинг: +2577

      alarm 49 минут назад

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      1
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      Рейтинг: +499

      zenitforever2015 49 минут назад

      Когда ? Где ? Пора уже конкретику .

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      Рейтинг: +563

      Граф2019 1 час назад

      китаезы- заберите короновирус, отдайте Халка...

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      Рейтинг: +1471

      Бомбардиръ 1 час назад

      Оживаем...

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