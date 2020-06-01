Погребняк – о разгроме «Баварии» в Кубке УЕФА-2007/08: «Это тот случай, когда у тебя получается буквально все»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями об ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/08 против «Баварии».

– Ответную встречу пропускал Аршавин, что вызывало у болельщиков серьезные опасения. В команде из-за этого переживали?

– Еще в Мюнхене подумал, что без Андрея будет тяжеловато. Но как показала игра, все было не так страшно. Сам Аршавин тогда сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен».

– «Зенит» на протяжении всего плей-офф играл довольно дерзко, но даже на этом фоне матч с «Баварией» на «Петровском» выделяется. Откуда тогда взялась такая смелость – вот так сыграть с грозным соперником?

– Это был реальный шанс войти в историю. Матчей такого уровня на «Петровском» еще не было, поэтому дополнительно искать энергию не нужно было. Быстрый гол добавил куража. Это тот случай, когда у тебя получается буквально все. Зырянов накручивает Демичелиса, Погребняк забивает правой, Файзулин – головой! Можете себе такое представить?

Единственное, что омрачило праздник – желтая карточка на 75-й минуте. Последние пятнадцать минут я бегал и думал: «Какой же ты дурак, пропускаешь финал».