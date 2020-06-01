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    Погребняк – о разгроме «Баварии» в Кубке УЕФА-2007/08: «Это тот случай, когда у тебя получается буквально все»

    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями об ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/08 против «Баварии».

    – Ответную встречу пропускал Аршавин, что вызывало у болельщиков серьезные опасения. В команде из-за этого переживали?

    – Еще в Мюнхене подумал, что без Андрея будет тяжеловато. Но как показала игра, все было не так страшно. Сам Аршавин тогда сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен».

    – «Зенит» на протяжении всего плей-офф играл довольно дерзко, но даже на этом фоне матч с «Баварией» на «Петровском» выделяется. Откуда тогда взялась такая смелость – вот так сыграть с грозным соперником?

    – Это был реальный шанс войти в историю. Матчей такого уровня на «Петровском» еще не было, поэтому дополнительно искать энергию не нужно было. Быстрый гол добавил куража. Это тот случай, когда у тебя получается буквально все. Зырянов накручивает Демичелиса, Погребняк забивает правой, Файзулин – головой! Можете себе такое представить?

    Единственное, что омрачило праздник – желтая карточка на 75-й минуте. Последние пятнадцать минут я бегал и думал: «Какой же ты дурак, пропускаешь финал».

    • «Зенит» дома разгромил «Баварию» со счетом 4:0.
    • В финале Кубка УЕФА петербуржцы победили «Рейнджерс» (2:0).

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    01.06.2020 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 2 июня 2020, 09:40

      Откуда тогда взялась такая смелость...?
      А теперь она пропала. С Семаком жмутся к своим воротам и проигрывают. Юрист бы на голову его выше!

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