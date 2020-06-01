Смородская: «Семин сжигает мосты. После таких нападок ясно, что в «Локомотив» его больше не позовут»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила интервью экс-тренера команды Юрия Семина. В нем он выразил мнение, что нынешнее руководство не должно работать в клубе.

«Конечно, Юрий Палыч сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут. Именно это руководство.

Все, что говорит Юрий Палыч, имеет право на жизнь, но это некая идеальная картина. Я имею в виду его мнение о трансферах. Он говорит, что при покупке игрока он должен быть уверен в нем на сто процентов. На сто процентов можно быть уверенным только в Лионеле Месси, Криштиану Роналду и, может быть, в Луисе Суаресе. Все остальные игроки — без исключения — должны пройти адаптацию и к стране, и к чемпионату, и к коллективу. Никто не может быть уверен, что все получится.

Нарисованная Юрием Павловичем идеальная модель — она, конечно, замечательна. Но почему-то сам Юрий Павлович не всегда ей следовал. Когда я пришла в «Локомотив», на меня была громадная атака, чтобы я купила Артема Милевского. В течение нескольких месяцев бомбили клуб. Почти не было изданий, которые бы не писали, какой Артем Милевский прекрасный игрок. Фанаты устраивали демонстрации, Семин ставил мне ультиматумы. Игорь Суркис дал мне последнюю цену — 12 миллионов евро. Мне хватило силы воли не купить Милевского. Но сейчас об этом все забыли. А как же идеальная модель Семина?

То есть одно дело — идеальная картинка, другое — реальная жизнь. Не все так линейно и однозначно. Заявления Юрия Павловича утопичны», – сказала Смородская Sport24.