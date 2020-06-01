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    Смородская: «Семин сжигает мосты. После таких нападок ясно, что в «Локомотив» его больше не позовут»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила интервью экс-тренера команды Юрия Семина. В нем он выразил мнение, что нынешнее руководство не должно работать в клубе.

    «Конечно, Юрий Палыч сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут. Именно это руководство.

    Все, что говорит Юрий Палыч, имеет право на жизнь, но это некая идеальная картина. Я имею в виду его мнение о трансферах. Он говорит, что при покупке игрока он должен быть уверен в нем на сто процентов. На сто процентов можно быть уверенным только в Лионеле Месси, Криштиану Роналду и, может быть, в Луисе Суаресе. Все остальные игроки — без исключения — должны пройти адаптацию и к стране, и к чемпионату, и к коллективу. Никто не может быть уверен, что все получится.

    Нарисованная Юрием Павловичем идеальная модель — она, конечно, замечательна. Но почему-то сам Юрий Павлович не всегда ей следовал. Когда я пришла в «Локомотив», на меня была громадная атака, чтобы я купила Артема Милевского. В течение нескольких месяцев бомбили клуб. Почти не было изданий, которые бы не писали, какой Артем Милевский прекрасный игрок. Фанаты устраивали демонстрации, Семин ставил мне ультиматумы. Игорь Суркис дал мне последнюю цену — 12 миллионов евро. Мне хватило силы воли не купить Милевского. Но сейчас об этом все забыли. А как же идеальная модель Семина?

    То есть одно дело — идеальная картинка, другое — реальная жизнь. Не все так линейно и однозначно. Заявления Юрия Павловича утопичны», – сказала Смородская Sport24.

    • Семин тренировал «Локомотив» еще в прошлом веке.
    • Команда в РПЛ идет второй.
    • Сезон чемпионата России возобновится 21 июня.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5764

      paracetamol 37 минут назад

      Именно это руководство к зиме как раз и выгонят. Бабло все распилят, а от гнева болел надо будет спасаться. Тогда и будет третье пришествие Шпалыча, футбольного бога.

      0
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      Рейтинг: +890

      mig28 1 час назад

      А чего молчать-то?! С его тренерским авторитетом можно и мнение высказать)

      0
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      Рейтинг: +8267

      Skull_Boy 1 час назад

      И опустится Локо на 6 -12 места и будет, как раньше, ждать по 5-7 лет хоть возможности сыграть хоть в отборе ЛЕ, а так клуб уже можно сказать умер, раз даже контракт с Рыбусом не продлевают и готовы продать Жаму

      0
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      Рейтинг: +213

      PAREVG. 1 час назад

      Вот какой дебил у этой ведьмы интервью берет???
      Или она сама доплачивает,так как ее мнение никого не интересует.

      2
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      Рейтинг: +852

      фанат джигурды 2 часа назад

      Милевский должен был на жабу залезть, но выпил и упал. Вот и весь сказ.

      1
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      Рейтинг: +1204

      777+ 2 часа назад

      Сколько же ты сама Локомотиву НАКАКАЛА?
      "Я молодец", остальные говно - жаба заквакала!!!

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      Рейтинг: +852

      фанат джигурды > 777+ 2 часа назад

      Не сожгли- вот и квакает((((

      1
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      Рейтинг: +2448

      алдан2014 2 часа назад

      Кто такая смородская и кто Юрий Палыч Сёмин?Палыч величина!!А смородская выскочка,не понимающая в футболе,но гонору выше крыше

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