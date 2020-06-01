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  • Смородская: «Семин сжигает мосты. После таких нападок ясно, что в «Локомотив» его больше не позовут»

Смородская: «Семин сжигает мосты. После таких нападок ясно, что в «Локомотив» его больше не позовут»

1 июня 2020, 16:15
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила интервью экс-тренера команды Юрия Семина. В нем он выразил мнение, что нынешнее руководство не должно работать в клубе.

«Конечно, Юрий Палыч сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут. Именно это руководство.

Все, что говорит Юрий Палыч, имеет право на жизнь, но это некая идеальная картина. Я имею в виду его мнение о трансферах. Он говорит, что при покупке игрока он должен быть уверен в нем на сто процентов. На сто процентов можно быть уверенным только в Лионеле Месси, Криштиану Роналду и, может быть, в Луисе Суаресе. Все остальные игроки — без исключения — должны пройти адаптацию и к стране, и к чемпионату, и к коллективу. Никто не может быть уверен, что все получится.

Нарисованная Юрием Павловичем идеальная модель — она, конечно, замечательна. Но почему-то сам Юрий Павлович не всегда ей следовал. Когда я пришла в «Локомотив», на меня была громадная атака, чтобы я купила Артема Милевского. В течение нескольких месяцев бомбили клуб. Почти не было изданий, которые бы не писали, какой Артем Милевский прекрасный игрок. Фанаты устраивали демонстрации, Семин ставил мне ультиматумы. Игорь Суркис дал мне последнюю цену — 12 миллионов евро. Мне хватило силы воли не купить Милевского. Но сейчас об этом все забыли. А как же идеальная модель Семина?

То есть одно дело — идеальная картинка, другое — реальная жизнь. Не все так линейно и однозначно. Заявления Юрия Павловича утопичны», – сказала Смородская Sport24.

  • Семин тренировал «Локомотив» еще в прошлом веке.
  • Команда в РПЛ идет второй.
  • Сезон чемпионата России возобновится 21 июня.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (13)
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алдан2014
1591018336
Кто такая смородская и кто Юрий Палыч Сёмин?Палыч величина!!А смородская выскочка,не понимающая в футболе,но гонору выше крыше
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777+
1591018456
Сколько же ты сама Локомотиву НАКАКАЛА? "Я молодец", остальные говно - жаба заквакала!!!
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фанат джигурды
1591018684
Милевский должен был на жабу залезть, но выпил и упал. Вот и весь сказ.
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PAREVG.
1591020001
Вот какой дебил у этой ведьмы интервью берет??? Или она сама доплачивает,так как ее мнение никого не интересует.
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Skull_Boy
1591020082
И опустится Локо на 6 -12 места и будет, как раньше, ждать по 5-7 лет хоть возможности сыграть хоть в отборе ЛЕ, а так клуб уже можно сказать умер, раз даже контракт с Рыбусом не продлевают и готовы продать Жаму
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mig28
1591022319
А чего молчать-то?! С его тренерским авторитетом можно и мнение высказать)
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paracetamol
1591024013
Именно это руководство к зиме как раз и выгонят. Бабло все распилят, а от гнева болел надо будет спасаться. Тогда и будет третье пришествие Шпалыча, футбольного бога.
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nemolod
1591030046
Мосты успели сжечь раньше,когда не стали продлевать контракт!
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JTherry
1591033576
"На сто процентов можно быть уверенным только в Лионеле Месси, Криштиану Роналду и, может быть, в Луисе Суаресе" ...с самомнением бабенка,а почему так уверена, что им не надо проходить адаптацию в нашем чемпионате и в коллективе? любой человек, приходя на новое место работы, в течение определенного времени проходит адаптацию, находит взаимопонимание с партнерами по работе (игре)... с такой "уверенностью" в своем "таланте руководить" можно только разрушать, а не строить...
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general.lizyukov
1591045895
А ты его спросила, он сам теперь захочет возвращаться в этот клуб?
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