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    Санчо побил рекорд Хаверца. Он стал самым молодым игроком с 30 голами в Бундеслиге

    Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо оформил хет-трик в матче чемпионата Германии против «Падерборна» (6:1).

    Теперь в активе англичанина 30 забитых мячей в играх Бундеслиги. Он стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим данной отметки.

    Санчо превзошел достижение полузащитника «Байера» Кая Хаверца, установленное две недели назад.

    Санчо забил 30-й гол в Бундеслиге в возрасте 20 лет и 67 дней, Хаверц – в 20 лет и 270 дней.

    Хаверц установил рекорд Бундеслиги по числу голов для игроков до 21 года

    Хаверц – лидер топ-пяти лиг Европы в 2020 году по результативности. Игроком интересуется «Барселона»

    Источник: Gracenote Live

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