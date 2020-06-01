Санчо побил рекорд Хаверца. Он стал самым молодым игроком с 30 голами в Бундеслиге

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо оформил хет-трик в матче чемпионата Германии против «Падерборна» (6:1).

Теперь в активе англичанина 30 забитых мячей в играх Бундеслиги. Он стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим данной отметки.

Санчо превзошел достижение полузащитника «Байера» Кая Хаверца, установленное две недели назад.

Санчо забил 30-й гол в Бундеслиге в возрасте 20 лет и 67 дней, Хаверц – в 20 лет и 270 дней.

Хаверц установил рекорд Бундеслиги по числу голов для игроков до 21 года

Хаверц – лидер топ-пяти лиг Европы в 2020 году по результативности. Игроком интересуется «Барселона»