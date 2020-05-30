Хаверц установил рекорд Бундеслиги по числу голов для игроков до 21 года

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц забил победный гол в ворота «Фрайбурга» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Таким образом, хавбек леверкузенской команды стал рекордсменом Бундеслиги. Он отличился в играх турнира 35 раз. Еще ни одному игроку младше 21 года подобного не удавалось.

На втором месте в рейтинге бомбардиров немецкого первенства среди футболистов до 21 года расположился экс-форвард «Шальке» Клаус Фишер (34 мяча), замыкает тройку бывший нападающий «Кельна» Дитер Мюллер (32 гола).