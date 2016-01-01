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    Хаверц установил рекорд Бундеслиги по числу голов для игроков до 21 года

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц забил победный гол в ворота «Фрайбурга» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

    Таким образом, хавбек леверкузенской команды стал рекордсменом Бундеслиги. Он отличился в играх турнира 35 раз. Еще ни одному игроку младше 21 года подобного не удавалось.

    На втором месте в рейтинге бомбардиров немецкого первенства среди футболистов до 21 года расположился экс-форвард «Шальке» Клаус Фишер (34 мяча), замыкает тройку бывший нападающий «Кельна» Дитер Мюллер (32 гола).

    Источник: Gracenote Live

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