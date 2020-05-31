Геркус: «Локо» пытается сгладить уход Семина, но слова кажутся неискренними и ненужными»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал прощание клуба с главным тренером Юрием Семиным.

«Локо» сегодня запустил акцию «Напиши письмо Палычу». Также клуб записал видеообращения футболистов команды к тренеру.

«Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжелое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными», – написал Геркус.

У Семина сегодня заканчивается контракт с московской командой.

С 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич.

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