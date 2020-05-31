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    Геркус: «Локо» пытается сгладить уход Семина, но слова кажутся неискренними и ненужными»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал прощание клуба с главным тренером Юрием Семиным.

    «Локо» сегодня запустил акцию «Напиши письмо Палычу». Также клуб записал видеообращения футболистов команды к тренеру.

    «Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжелое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными», – написал Геркус.

    • У Семина сегодня заканчивается контракт с московской командой.
    • С 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич.

    «Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

    Баринов – Семину: «Спасибо за все. Надеюсь, еще встретимся»

    Крыховяк – про Семина: «Он – все победы для «Локомотива»

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    31.05.2020 23:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      PAREVG. 1 час назад

      Как говорится: поздно пить Боржоми...
      Они бы лучше запустили акцию - напиши в совет директоров!!!
      Уверен, они бы много нового о себе узнали, и еще бы узнали - куда их послали и чего пожелали...

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