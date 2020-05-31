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    Баринов – Семину: «Спасибо за все. Надеюсь, еще встретимся»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

    У специалиста сегодня заканчивается контракт с московской командой. С 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич.

    «Юрий Палыч, спасибо вам за все! Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива» и начал попадать в сборную. Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся», – сказал Баринов.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    31.05.2020 17:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16901

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Дима - показательный пример для Локо, как надо подводить к основе молодых игроков. Только такие, как Палыч, знают когда завести игрочка в состав и чтобы он там остался, заиграл, а не вернулся опять на лавку. Кикнадзям и мещеряковым этого не понять, тёплые слова Димы о Палыче это подтверждают.

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