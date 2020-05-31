Баринов – Семину: «Спасибо за все. Надеюсь, еще встретимся»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

У специалиста сегодня заканчивается контракт с московской командой. С 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич.

«Юрий Палыч, спасибо вам за все! Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива» и начал попадать в сборную. Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся», – сказал Баринов.