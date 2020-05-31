Баринов – Семину: «Спасибо за все. Надеюсь, еще встретимся»

Дима - показательный пример для Локо, как надо подводить к основе молодых игроков. Только такие, как Палыч, знают когда завести игрочка в состав и чтобы он там остался, заиграл, а не вернулся опять на лавку. Кикнадзям и мещеряковым этого не понять, тёплые слова Димы о Палыче это подтверждают.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов попрощался с главным тренером Юрием Семиным.
У специалиста сегодня заканчивается контракт с московской командой. С 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич.
«Юрий Палыч, спасибо вам за все! Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива» и начал попадать в сборную. Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся», – сказал Баринов.
Дмитрий Баринов: «Юрий Палыч, спасибо Вам за всe!» #СпасибоПалыч pic.twitter.com/GvuXMdUSoS— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020