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    «Химки»: «Дверь в РПЛ не закрыта, надежды есть»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов не исключил, что клуб сможет заявиться в РПЛ. Химчане ищут инвестора.

    «Пока определенности нет, все в том же состоянии. В начале недели у нас две очень важных встречи с потенциальными инвесторами. Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещe есть», – сказал Иванов «Р-Спорт».

    • Fix Price и букмекерская контора предлагали спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений.
    • Сергей Юран предупредил, что «Химки» могут прекратить существование.
    • Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Надежда умирает последней, дверь в РПЛ захлопнется чуть раньше.

      0
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      Рейтинг: +3148

      Давид59 2 часа назад

      Дверь в РПЛ не закрыта. Дверца от сейфа пока закрыта

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