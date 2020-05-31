«Химки»: «Дверь в РПЛ не закрыта, надежды есть»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов не исключил, что клуб сможет заявиться в РПЛ. Химчане ищут инвестора.

«Пока определенности нет, все в том же состоянии. В начале недели у нас две очень важных встречи с потенциальными инвесторами. Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещe есть», – сказал Иванов «Р-Спорт».