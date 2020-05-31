«Химки»: «Дверь в РПЛ не закрыта, надежды есть»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов не исключил, что клуб сможет заявиться в РПЛ. Химчане ищут инвестора.
«Пока определенности нет, все в том же состоянии. В начале недели у нас две очень важных встречи с потенциальными инвесторами. Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещe есть», – сказал Иванов «Р-Спорт».
- Fix Price и букмекерская контора предлагали спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений.
- Сергей Юран предупредил, что «Химки» могут прекратить существование.
- Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
Источник: «Р-Спорт»