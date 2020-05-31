Журналист Алексеев: «Шансы на то, что «Химки» найдут инвестора, практически исчезли»

«Химки» с высокой долей вероятности не будут играть в РПЛ в следующем сезоне. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

«Думаю, «Химки» не претендуют на игру в РПЛ. По моим данным, шансы на то, что клуб найдет инвестора, практически исчезли. Еще время остается, но нужно очень быстро договариваться», – сказал Алексеев.