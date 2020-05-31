Журналист Алексеев: «Шансы на то, что «Химки» найдут инвестора, практически исчезли»

«Химки» с высокой долей вероятности не будут играть в РПЛ в следующем сезоне. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
«Думаю, «Химки» не претендуют на игру в РПЛ. По моим данным, шансы на то, что клуб найдет инвестора, практически исчезли. Еще время остается, но нужно очень быстро договариваться», – сказал Алексеев.
- Fix Price и букмекерская контора предлагали спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений.
- Сергей Юран предупредил, что «Химки» могут прекратить существование.
- Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.