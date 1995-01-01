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    Журналист Алексеев: «Шансы на то, что «Химки» найдут инвестора, практически исчезли»

    «Химки» с высокой долей вероятности не будут играть в РПЛ в следующем сезоне. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

    «Думаю, «Химки» не претендуют на игру в РПЛ. По моим данным, шансы на то, что клуб найдет инвестора, практически исчезли. Еще время остается, но нужно очень быстро договариваться», – сказал Алексеев.

    • Fix Price и букмекерская контора предлагали спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений.
    • Сергей Юран предупредил, что «Химки» могут прекратить существование.
    • Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Puddle 53 минуты назад

      Пусть хрЮран потом придет в Спартак и его развалит!

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