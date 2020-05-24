«Чемпионат»: Fix Price и букмекерская контора предложили спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений

Две структуры изъявили желание финансово поддержать «Химки». Первая – компания Fix Price во главе с Сергеем Ломакиным. Он выдвинул требование переименовать клуб в «Родину» и полного контроля над деятельностью спортивной организации.
Второй вариант – букмекерская контора, которая готова помочь «Химкам» 150 миллионами рублей. От обоих предложений правительство Московской области, учредитель клуба, отказалось.
- Сергей Юран предупредил, что «Химки» могут прекратить существование.
- Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
- Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»