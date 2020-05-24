«Чемпионат»: Fix Price и букмекерская контора предложили спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений

Две структуры изъявили желание финансово поддержать «Химки». Первая – компания Fix Price во главе с Сергеем Ломакиным. Он выдвинул требование переименовать клуб в «Родину» и полного контроля над деятельностью спортивной организации.

Второй вариант – букмекерская контора, которая готова помочь «Химкам» 150 миллионами рублей. От обоих предложений правительство Московской области, учредитель клуба, отказалось.