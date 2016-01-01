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    «Чемпионат»: Fix Price и букмекерская контора предложили спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений

    Две структуры изъявили желание финансово поддержать «Химки». Первая – компания Fix Price во главе с Сергеем Ломакиным. Он выдвинул требование переименовать клуб в «Родину» и полного контроля над деятельностью спортивной организации.

    Второй вариант – букмекерская контора, которая готова помочь «Химкам» 150 миллионами рублей. От обоих предложений правительство Московской области, учредитель клуба, отказалось.

    • Сергей Юран предупредил, что «Химки» могут прекратить существование.
    • Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
    • Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      Puddle 1 минуту назад

      Будут играть детскими мячиками из фикс прайса! Гы-гы-гы

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