Юран: «Химки» могут прекратить существование. Фанат выйдет из карантина, а клуба уже и нет»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран допустил, что клуба вскоре не станет. Химчане могут объединиться с командой «Родина».

«Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где озвучиваются требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить своe существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».

Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».