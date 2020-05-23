Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Юран: «Химки» могут прекратить существование. Фанат выйдет из карантина, а клуба уже и нет»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран допустил, что клуба вскоре не станет. Химчане могут объединиться с командой «Родина».

    «Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где озвучиваются требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить своe существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».

    Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

    • Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
    • Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.
    • Юран возглавил «Химки» зимой.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2020 20:49
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +773

      фанат джигурды 36 минут назад

      КПСС в совок и в ведро.пед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7749

      BRO_football 1 час назад

      Как обычно, всё в последнее время делается. Пока деньги шли из регионального бюджета, о поиске инвесторов никто и не задумывался. А как халява закончилась, так сразу же забегали. У Химок 20 лет было, с момента создания, чтобы спонсора найти. Уж за это время можно было что-то сделать!!!
      Хотя, в 2008 году уже был случай, когда Химки могли вылететь из РПЛ из-за нехватки денег. Но, слава Богу, в самый последний момент Правительство Московской области нашло 300 млн рублей и Химки продолжили выступление в РПЛ в сезоне 2009 года, который закончился для них весьма плачевно - 2 победы, 4 ничьи и 24 поражения!
      История руководство Химки ничему не научила. Они хотят вляпаться в то же самое дерьмо, в которое вступили ещё в 2008 году.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3103

      Борат 1 час назад

      Вот бы и со свинарней так !
      Вышли с карантина, а поросей на вольные хлеба распустили и стадион под вещевой рынок переделали ! Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Бoрат > Борат 2 минуты назад

      Вот бы возобновился чемпионат , болельщики зашли на бомбардир а там нас нет - ни нас , ни аларма ни пуделей , ни литейных , ну ни одного дебила - красота . Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2039

      Axe111 1 час назад

      Какой фанат лол!!! Да и правильно,бесполезных московских команд и так как гов**

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1404

      Genz 2 часа назад

      Амкар исчез,следующие Химки. Потом Спартак

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4437

      JTherry > Genz 1 час назад

      обрати внимание, что исчезают клубы, зависящие от финансирования из госбюджета, так что следующие - дынама, цска или зенит...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1870

      KPCCSPB > JTherry 1 час назад

      Доходы Зенита на атрибутике, рекламы, и прочее, давно не зависят от Газпрома, посмотри, сколько за сезон зарабатывает клуб. Может, лет 5 назад, это и угробило бы клуб, но не сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5705

      paracetamol 2 часа назад

      Невелика потеря.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      Из Твери Леха 2 часа назад

      не жалко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      bset 2 часа назад

      А кто виноват? Жили за счет денег из бюджета. Теперь бюджетные деньги направлены на борьбу с коронавирусом, а дальше как-нибудь сами. Либо ищите инвесторов, либо закрывайтесь. В футбол ради футбола можно поиграть в любительской лиге. Профессиональный футбол - это бизнес.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3792

      ЮНик 2 часа назад

      "Профессиональный"( в кавычках) футбол в России вообще пора называть ИДМ( игры денежных мешков). У кого денег больше, тот в таблице и выше. Другим здесь ловить нечего и они обречены либо на прозябание либо на вымирание.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1870

      KPCCSPB > ЮНик 1 час назад

      Уфа пробилась в отбор ЕК, и что? Вспомни, кто их в одну калитку выбил. Тебе понравилось это? Или Англию возьми, Испанию, Францию, ПСЖ, МС, Барса, разве их бюджеты равны со всеми командами, по 300лямов в сезон выделяют на трансферы. Причём тут Россия?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1443

      Бомбардиръ 2 часа назад

      По иронии судьбы, когда ЦСКА и Динамо Москва играли на Химки-арене, сами Химки играли на своем втором стадионе, который называется "Родина".

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru