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  • Юран: «Химки» могут прекратить существование. Фанат выйдет из карантина, а клуба уже и нет»

Юран: «Химки» могут прекратить существование. Фанат выйдет из карантина, а клуба уже и нет»

23 мая 2020, 20:49
12

Главный тренер «Химок» Сергей Юран допустил, что клуба вскоре не станет. Химчане могут объединиться с командой «Родина».

«Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где озвучиваются требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить своe существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».

Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

  • Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
  • Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.
  • Юран возглавил «Химки» зимой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия. ПФЛ. Зона Запад Родина Химки Юран Сергей
Комментарии (12)
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vladik12
1590256943
И че, нам теперь отпеть их?
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ЮНик
1590257676
"Профессиональный"( в кавычках) футбол в России вообще пора называть ИДМ( игры денежных мешков). У кого денег больше, тот в таблице и выше. Другим здесь ловить нечего и они обречены либо на прозябание либо на вымирание.
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Из Твери Леха
1590258077
не жалко
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paracetamol
1590258459
Невелика потеря.
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Axe111
1590261166
Какой фанат лол!!! Да и правильно,бесполезных московских команд и так как гов**
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BRO_football
1590263500
Как обычно, всё в последнее время делается. Пока деньги шли из регионального бюджета, о поиске инвесторов никто и не задумывался. А как халява закончилась, так сразу же забегали. У Химок 20 лет было, с момента создания, чтобы спонсора найти. Уж за это время можно было что-то сделать!!! Хотя, в 2008 году уже был случай, когда Химки могли вылететь из РПЛ из-за нехватки денег. Но, слава Богу, в самый последний момент Правительство Московской области нашло 300 млн рублей и Химки продолжили выступление в РПЛ в сезоне 2009 года, который закончился для них весьма плачевно - 2 победы, 4 ничьи и 24 поражения! История руководство Химки ничему не научила. Они хотят вляпаться в то же самое дерьмо, в которое вступили ещё в 2008 году.
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фанат джигурды
1590265573
КПСС в совок и в ведро.пед.
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Tsigan
1590307497
Это лучшее что может произойти в Российском футболе-ликвидация Химок, чертаново и прочих ноунеймов без истории без болельщиков, существующие только для того чтобы тратить деньги просто так.Убежден что футбол должен быть не в Подмосковье и не в Сибири а в Воронеже, Саратове, Волгограде, Владикавказе регионы где футбол обожают и болельщик заполнит трибуну на любом матче.
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