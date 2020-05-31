Геркус – о Семине: «Он создает гравитацию. Цветы не распускаются, насекомые не перелетают, пока Юрий Павлович не скажет: «Можно, расслабьтесь»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поговорил о характере главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня, 31 мая, его последний рабочий день в клубе.

«Дик Адвокат такой тренер, что без его команды не распускались цветы, насекомые не перелетали с веточки на веточку, пока Дик не скажет: «Можно, расслабьтесь». Юрий Павлович такой же. Он создает гравитацию.

Сергей Семак тоже очень непрост, поверьте», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.