Геркус – о Семине: «Он создает гравитацию. Цветы не распускаются, насекомые не перелетают, пока Юрий Павлович не скажет: «Можно, расслабьтесь»

"надо-же,с такой фамилией.а м№дак.."
Подумали все трое упомянутых..
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поговорил о характере главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня, 31 мая, его последний рабочий день в клубе.
«Дик Адвокат такой тренер, что без его команды не распускались цветы, насекомые не перелетали с веточки на веточку, пока Дик не скажет: «Можно, расслабьтесь». Юрий Павлович такой же. Он создает гравитацию.
Сергей Семак тоже очень непрост, поверьте», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.
- С 1 июня главным тренером «Локомотива» станет Марко Николич.
- «Локомотив» в таблице идет вторым.
- Семин, как писал Василий Уткин, может возглавить «Арсенал».