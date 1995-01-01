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    Геркус – о Семине: «Он создает гравитацию. Цветы не распускаются, насекомые не перелетают, пока Юрий Павлович не скажет: «Можно, расслабьтесь»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поговорил о характере главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня, 31 мая, его последний рабочий день в клубе.

    «Дик Адвокат такой тренер, что без его команды не распускались цветы, насекомые не перелетали с веточки на веточку, пока Дик не скажет: «Можно, расслабьтесь». Юрий Павлович такой же. Он создает гравитацию.

    Сергей Семак тоже очень непрост, поверьте», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +901

      Алехсбургер. 3 часа назад

      "надо-же,с такой фамилией.а м№дак.."
      Подумали все трое упомянутых..

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