Неймар отреагировал на видео своей девушки с обнаженными ягодицами

Наталия Барулич, девушка форварда «ПСЖ» Неймара, выложила в инстаграме видео, представ с обнаженными ягодицами. На пост отреагировал ее избранник.
«В огне», – написал бразильский футболист в комментариях.
- «ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.
- Парижане продолжают выступление в сезоне Лиги чемпионов.
- Неймар в завершенном сезоне Лиги 1 провел 15 матчей, забил 13 голов, сделал шесть результативных пасов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм natalia