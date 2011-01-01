Неймар отреагировал на видео своей девушки с обнаженными ягодицами

Наталия Барулич, девушка форварда «ПСЖ» Неймара, выложила в инстаграме видео, представ с обнаженными ягодицами. На пост отреагировал ее избранник.

«В огне», – написал бразильский футболист в комментариях.

«ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.

Парижане продолжают выступление в сезоне Лиги чемпионов.

Неймар в завершенном сезоне Лиги 1 провел 15 матчей, забил 13 голов, сделал шесть результативных пасов.