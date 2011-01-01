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    Неймар отреагировал на видео своей девушки с обнаженными ягодицами

    Наталия Барулич, девушка форварда «ПСЖ» Неймара, выложила в инстаграме видео, представ с обнаженными ягодицами. На пост отреагировал ее избранник.

    «В огне», – написал бразильский футболист в комментариях.

    • «ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.
    • Парижане продолжают выступление в сезоне Лиги чемпионов.
    • Неймар в завершенном сезоне Лиги 1 провел 15 матчей, забил 13 голов, сделал шесть результативных пасов.

    text

    Публикация от text (@natalia) 28 Май 2020 в 6:16 PDT

    Источник: инстаграм natalia

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4533

      JTherry 25 минут назад

      в инстаграмме Наталии Барулич трудно найти видео, где она была бы не обнаженной в определенных приятных для мужчин местах))) поэтому и реакция Неймара - как на нечто съедобное)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      NewLife 5 часов назад

      Если собака укусила человека, это не новость. Если человек укусил собаку, это новость. Если Неймар среагировал на жопу своей подруги, это не новость, также как если бы борат среагировал на жопу аларма.

      9
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      Рейтинг: +1297

      afw13 > NewLife 2 часа назад

      аларм в депрессии, борат ему с пудлем изменил)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3148

      Давид59 5 часов назад

      Наташка - огонь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10076

      Cules2013 6 часов назад

      вот вам и весь феминизм и движение против объективизации тела. вся инста тому подтверждение. смех, да и только. и сам Неймар считает, что это норм.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22

      daler_FCB 6 часов назад

      в самом деле "в огне"

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