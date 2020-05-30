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    Mundo Deportivo: «Ливерпуль» определил Дембеле в качестве альтернативы Вернеру

    «Ливерпуль» определился с запасным вариантом на усиление атакующей линии, если не удастся подписать форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Второй выбор для англичан – игрок «Барселоны» Усман Дембеле, пишет Mundo Deportivo.

    Француз нравится главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Дембеле также интересен «Ювентусу».

    • Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября.
    • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.
    • В текущем сезоне фланговый нападающий провел девять матчей и забил один гол.

    Источник: Mundo Deportivo

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    30.05.2020 17:29
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