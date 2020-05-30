Mundo Deportivo: «Ливерпуль» определил Дембеле в качестве альтернативы Вернеру

«Ливерпуль» определился с запасным вариантом на усиление атакующей линии, если не удастся подписать форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Второй выбор для англичан – игрок «Барселоны» Усман Дембеле, пишет Mundo Deportivo.
Француз нравится главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Дембеле также интересен «Ювентусу».
- Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября.
- Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.
- В текущем сезоне фланговый нападающий провел девять матчей и забил один гол.
Источник: Mundo Deportivo