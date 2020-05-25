«Ювентус» заинтересован в аренде Усмана Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле летом может перейти в «Ювентус».
По информации Mundo Deportivo, туринский клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста на следующий сезон.
В «Ювентусе» намерены посмотреть, как француз проявит себя и как будут обстоять дела с травматичностью игрока, после чего принять решение о целесообразности его выкупа.
- Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября.
- Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.
- В текущем сезоне фланговый нападающий провел девять матчей и забил один гол.
Источник: Mundo Deportivo