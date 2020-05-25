«Ювентус» заинтересован в аренде Усмана Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле летом может перейти в «Ювентус».

По информации Mundo Deportivo, туринский клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста на следующий сезон.

В «Ювентусе» намерены посмотреть, как француз проявит себя и как будут обстоять дела с травматичностью игрока, после чего принять решение о целесообразности его выкупа.