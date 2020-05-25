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    «Ювентус» заинтересован в аренде Усмана Дембеле

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле летом может перейти в «Ювентус».

    По информации Mundo Deportivo, туринский клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста на следующий сезон.

    В «Ювентусе» намерены посмотреть, как француз проявит себя и как будут обстоять дела с травматичностью игрока, после чего принять решение о целесообразности его выкупа.

    • Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября.
    • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.
    • В текущем сезоне фланговый нападающий провел девять матчей и забил один гол.

    Источник: Mundo Deportivo

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    25.05.2020 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 мая 2020, 14:24

      в аренду, хоть сейчас берите. Можно сразу года на 2. Было бы очень любопытно. Барса ничего не потеряет, хоть чуток бабок сэкономит.

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